Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Des déclarations en vidéo au lieu d'une réunion physique à l'Onu en septembre Reuters • 23/07/2020 à 06:04









NATIONS UNIES, 23 juillet (Reuters) - Les dirigeants mondiaux transmettront leurs déclarations par vidéos au lieu de se réunir physiquement au siège des Nations unies en septembre à cause de la pandémie de coronavirus, a annoncé mercredi l'Assemblée générale de l'Onu, suivant les recommandations du secrétaire général Antonio Guterres. Cette décision ouvre la voie à une participation de dirigeants qui craignent de se déplacer aux Etats-Unis, comme c'est le cas du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un par exemple. La grande réunion annuelle au siège new-yorkais des Nations unies devait initialement s'étendre sur une semaine pour marquer le 75e anniversaire de l'organisation mondiale, mais Antonio Guterres avait mis en avant les possibles restrictions de voyages dues à la crise sanitaire pour suggérer en mai que les dirigeants s'expriment par vidéo. Les 193 membres de l'Assemblée générale ont accepté mercredi ce format spécial. Selon le texte de la décision, "chaque Etat membre, chaque Etat observateur et l'Union européenne peuvent soumettre un communiqué pré-enregistré de son chef d'Etat, vice-président, prince héritier ou princesse héritière, chef de gouvernement, Premier ministre ou vice-Premier ministre, qui sera retransmis dans l'enceinte de l'Assemblée générale (...) après une introduction de leur représentant physiquement présent". La pandémie de coronavirus a infecté au moins 15,1 millions de personnes dans le monde et plus de 619.000 décès ont été recensés, selon un décompte de Reuters. New York fut un temps l'épicentre mondial de la pandémie, apparue dans le centre de la Chine en fin d'année dernière. (Michelle Nichols; version française Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.