Jeudi, les actions d’Anthropic ( ANT.O ) ont ouvert en hausse de 34,3 % par rapport à leur prix d’offre lors de leur entrée au Nasdaq , marquant ainsi la première introduction en bourse d’un laboratoire de pointe spécialisé dans l’IA et établissant potentiellement une référence pour l’introduction en bourse attendue de son rival OpenAI l’année prochaine.
L’essor de l’IA a alimenté des levées de fonds record lors des introductions en bourse cette année, quelques opérations ayant permis de lever des sommes sans précédent, même si les inquiétudes concernant les dépenses en matière d’IA, la hausse des rendements obligataires et une hausse des taux d’intérêt ont ralenti les introductions en bourse au second semestre.
L’entrée en bourse du créateur de Claude marque la deuxième introduction en bourse de plusieurs milliards de dollars cette année pour une entreprise évaluée à plus de 1 500 milliards de dollars, après celle de SpaceX SPCX.O en juin.
COMMENT LES PLUS GRANDES INTRODUCTIONS EN BOURSE DE 2026 SE SONT DÉROULÉES LORS DE LEUR PREMIÈRE JOURNÉE DE COTATION
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Cerebras Systems CBRS.O : Les actions du fabricant de puces d’IA ont ouvert en mai à 89 % au-dessus de leur prix d’offre de 185 dollars, après que l’entreprise eut levé 5,55 milliards de dollars lors de son introduction en bourse.
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Fervo Energy FRVO.O : Les actions de ce développeur géothermique ont ouvert en hausse de 33,3 % par rapport à leur prix d’offre de 27 dollars en mai, après que la société eut levé 1,89 milliard de dollars.
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Madison Air Solutions MAIR.N : Les actions du fabricant de produits de ventilation ont ouvert en hausse de 18,5 % par rapport à leur prix d’offre de 27 dollars en avril, après avoir levé 2,23 milliards de dollars.
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Innio INIO.O : Les actions de ce fabricant de moteurs à gaz ont débuté leurs cotations en juin à environ 15 % au-dessus de leur prix d’offre de 27 dollars, après que la société eut levé 2,43 milliards de dollars lors d’une introduction en bourse dont le montant avait été revu à la hausse.
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SK Hynix 000660.KS : Les actions du fabricant sud-coréen de puces, cotées aux États-Unis, ont fait leur entrée en bourse en juillet à un cours supérieur de 14 % à leur prix d’offre de 149 dollars, à la suite d’une levée de fonds de 26,5 milliards de dollars.
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Quantinuum QNT.O : Les actions de cette entreprise spécialisée dans l’informatique quantique, soutenue par Honeywell, ont ouvert en juin à 13,3 % au-dessus de leur prix d’offre de 60 dollars, après avoir levé 1,68 milliard de dollars.
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SpaceX SPCX.O : Les actions du constructeur de fusées dirigé par Elon Musk ont commencé à se négocier en juin avec une hausse de 11,1 % par rapport à leur prix d’offre de 135 dollars, après une levée de fonds de 75 milliards de dollars.
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Bending Spoons BSP.O : Les actions de cette entreprise technologique basée à Milan ont ouvert à environ 7 % au-dessus de leur prix d’offre de 29 dollars en juillet, après que l’entreprise et les actionnaires vendeurs eurent levé 1,68 milliard de dollars.
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Forgent Power Solutions FPS.N : Les actions du fabricant d'équipements électriques ont ouvert en février à 3,7 % en dessous de leur prix d'offre de 27 dollars, après que la société et les actionnaires vendeurs eurent levé environ 1,51 milliard de dollars.
Voici les performances enregistrées cette année lors de leur entrée en bourse par d'autres grandes sociétés:
QUELQUES ENTRÉES EN BOURSE LES PLUS PERFORMANTS
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Braveheart Bio BRVE.O : Les actions de ce développeur de médicaments soutenu par Andreessen Horowitz ont ouvert en août à environ 67 % au-dessus de leur prix d’offre de 18 dollars, après avoir levé 382,5 millions de dollars lors d’une introduction en bourse dont le montant a été revu à la hausse.
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Kailera Therapeutics KLRA.O : Les actions de ce développeur de médicaments amaigrissants ont bondi de 62,5 % par rapport à leur prix d’offre de 16 dollars lors de leur entrée en bourse en avril, après que la société eut levé 625 millions de dollars.
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Arxis ARXS.O : Les actions de ce fabricant de pièces pour l’aérospatiale et la défense ont ouvert en hausse d’environ 36 % par rapport à leur prix d’offre de 28 dollars en avril, après que la société eut levé 1,13 milliard de dollars.
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Doncasters DPC.N : Les actions de ce fabricant de pièces aérospatiales basé à Derby, en Angleterre, ont débuté leurs cotations en juin en hausse de 33,3 % par rapport au prix d’offre de 33 dollars, après que la société eut levé 919,3 millions de dollars.
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Alamar Biosciences ALMR.O : Les actions de cette plateforme de détection de biomarqueurs protéiques ont fait leur entrée en bourse avec une hausse de 33 % par rapport à leur prix d’offre de 17 dollars, après que la société a levé 191,3 millions de dollars en avril.
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X-Energy XE.O : Les actions de ce développeur de réacteurs nucléaires soutenu par Amazon ont ouvert en hausse de 30,9 % par rapport à leur prix d’offre de 23 dollars en avril, après que la société eut levé 1,02 milliard de dollars dans le cadre d’une offre élargie.
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HawkEye 360 HAWK.N : Le titre de cette société d’analyse spatiale a débuté ses cotations en mai à 30 % au-dessus de son prix d’offre de 26 dollars, après que la société eut levé 416 millions de dollars.
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ADARx Pharmaceuticals ADRX.O : L’action de ce développeur de médicaments basé à San Diego a ouvert en septembre avec une hausse de 30 % par rapport à son prix d’offre de 17 dollars, après que la société eut levé 446,3 millions de dollars dans le cadre d’une offre publique initialement prévue plus modeste.
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PayPay PAYP.O : Les actions de l’application de paiement japonaise soutenue par SoftBank ont ouvert en mars à 19 % au-dessus de leur prix d’offre de 16 dollars, après que la société et les actionnaires vendeurs eurent levé environ 880 millions de dollars lors de l’introduction en bourse.
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BitGo BTGO.N : Les actions de ce dépositaire de cryptomonnaies ont ouvert en hausse de 24,6 % par rapport à leur prix d’offre de 18 dollars en janvier, après que l’introduction en bourse de la société eut permis de lever 212,8 millions de dollars.
QUELQUES ENTRÉES EN BOURSE LES MOINS PERFORMANTS
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vVardis VVVV.N : Les actions de cette entreprise suisse spécialisée dans les technologies dentaires ont ouvert en baisse de 22,2 % par rapport à leur prix d’offre de 18 dollars lors de leur entrée à la Bourse de New York (NYSE) en novembre, après que la société eut levé environ 175 millions de dollars dans le cadre d’une offre réduite.
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Suja Life SUJA.O : Les actions de ce fabricant de jus bio soutenu par des fonds d’investissement privés ont ouvert en baisse de 14,3 % par rapport à leur prix d’offre de 21 dollars en mai, après que la société et les actionnaires vendeurs eurent levé 186,7 millions de dollars.
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Lyntris LYNX.N : Les actions de cette entreprise spécialisée dans les technologies de défense ont fait leur entrée en bourse en août à un cours inférieur de 11,4 % à leur prix d’offre de 17,50 dollars, après avoir levé 297,5 millions de dollars lors d’une introduction en bourse à l’échelle réduite.
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GMR Solutions GMRS.N : Les actions de cet opérateur d’ambulances soutenu par KKR ont chuté de 10 % par rapport à leur prix d’offre de 15 dollars lors de leur entrée à la Bourse de New York en mai, après que la société eut revu à la baisse le prix et le volume de son introduction en bourse afin de lever 478,7 millions de dollars.
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Standard Nuclear STDN.N : Les actions de ce fabricant de combustible nucléaire basé à Oak Ridge, dans le Tennessee, ont chuté de 10 % par rapport à leur prix d'offre de 15 dollars en juillet, après que la société eut levé 150 millions de dollars lors d'une introduction en bourse fortement revue à la baisse.
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Jersey Mike's: Les actions de la chaîne de sandwichs ont ouvert en baisse de 8,7 % par rapport à leur prix d'offre de 23 dollars en juillet, après que l'introduction en bourse de la société, basée à Tinton Falls, dans le New Jersey, eut permis de lever environ 1 milliard de dollars.
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Agibank AGBK.N : Les actions de ce banque brésilien ont ouvert en baisse de 8,3 % par rapport à leur prix d'offre de 12 dollars en février, après que la société eut levé 240 millions de dollars lors de son introduction en bourse revue à la baisse.
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Csquare CSQR.N : Les actions du fournisseur de centres de données ont ouvert à un cours stable en juillet, à environ 0,5 % en dessous de leur prix d’offre de 21 dollars, après que la société eut levé 1,05 milliard de dollars.
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