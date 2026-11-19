Des débuts en fanfare ou en demi-teinte : le bilan des grandes introductions en bourse américaines lors de leur entrée en bourse en 2026

Jeudi, les actions d’Anthropic ( ANT.O ) ont ouvert en hausse de 34,3 % par rapport à leur prix d’offre lors de leur entrée au Nasdaq , marquant ainsi la première introduction en bourse d’un laboratoire de pointe spécialisé dans l’IA et établissant potentiellement une référence pour l’introduction en bourse attendue de son rival OpenAI l’année prochaine.

L’essor de l’IA a alimenté des levées de fonds record lors des introductions en bourse cette année, quelques opérations ayant permis de lever des sommes sans précédent, même si les inquiétudes concernant les dépenses en matière d’IA, la hausse des rendements obligataires et une hausse des taux d’intérêt ont ralenti les introductions en bourse au second semestre.

L’entrée en bourse du créateur de Claude marque la deuxième introduction en bourse de plusieurs milliards de dollars cette année pour une entreprise évaluée à plus de 1 500 milliards de dollars, après celle de SpaceX SPCX.O en juin.

COMMENT LES PLUS GRANDES INTRODUCTIONS EN BOURSE DE 2026 SE SONT DÉROULÉES LORS DE LEUR PREMIÈRE JOURNÉE DE COTATION

Cerebras Systems CBRS.O : Les actions du fabricant de puces d’IA ont ouvert en mai à 89 % au-dessus de leur prix d’offre de 185 dollars, après que l’entreprise eut levé 5,55 milliards de dollars lors de son introduction en bourse.

Fervo Energy FRVO.O : Les actions de ce développeur géothermique ont ouvert en hausse de 33,3 % par rapport à leur prix d’offre de 27 dollars en mai, après que la société eut levé 1,89 milliard de dollars.

Madison Air Solutions MAIR.N : Les actions du fabricant de produits de ventilation ont ouvert en hausse de 18,5 % par rapport à leur prix d’offre de 27 dollars en avril, après avoir levé 2,23 milliards de dollars.

Innio INIO.O : Les actions de ce fabricant de moteurs à gaz ont débuté leurs cotations en juin à environ 15 % au-dessus de leur prix d’offre de 27 dollars, après que la société eut levé 2,43 milliards de dollars lors d’une introduction en bourse dont le montant avait été revu à la hausse.

SK Hynix 000660.KS : Les actions du fabricant sud-coréen de puces, cotées aux États-Unis, ont fait leur entrée en bourse en juillet à un cours supérieur de 14 % à leur prix d’offre de 149 dollars, à la suite d’une levée de fonds de 26,5 milliards de dollars.

Quantinuum QNT.O : Les actions de cette entreprise spécialisée dans l’informatique quantique, soutenue par Honeywell, ont ouvert en juin à 13,3 % au-dessus de leur prix d’offre de 60 dollars, après avoir levé 1,68 milliard de dollars.

SpaceX SPCX.O : Les actions du constructeur de fusées dirigé par Elon Musk ont commencé à se négocier en juin avec une hausse de 11,1 % par rapport à leur prix d’offre de 135 dollars, après une levée de fonds de 75 milliards de dollars.

Bending Spoons BSP.O : Les actions de cette entreprise technologique basée à Milan ont ouvert à environ 7 % au-dessus de leur prix d’offre de 29 dollars en juillet, après que l’entreprise et les actionnaires vendeurs eurent levé 1,68 milliard de dollars.

Forgent Power Solutions FPS.N : Les actions du fabricant d'équipements électriques ont ouvert en février à 3,7 % en dessous de leur prix d'offre de 27 dollars, après que la société et les actionnaires vendeurs eurent levé environ 1,51 milliard de dollars.

Voici les performances enregistrées cette année lors de leur entrée en bourse par d'autres grandes sociétés:

QUELQUES ENTRÉES EN BOURSE LES PLUS PERFORMANTS

Braveheart Bio BRVE.O : Les actions de ce développeur de médicaments soutenu par Andreessen Horowitz ont ouvert en août à environ 67 % au-dessus de leur prix d’offre de 18 dollars, après avoir levé 382,5 millions de dollars lors d’une introduction en bourse dont le montant a été revu à la hausse.

Kailera Therapeutics KLRA.O : Les actions de ce développeur de médicaments amaigrissants ont bondi de 62,5 % par rapport à leur prix d’offre de 16 dollars lors de leur entrée en bourse en avril, après que la société eut levé 625 millions de dollars.

Arxis ARXS.O : Les actions de ce fabricant de pièces pour l’aérospatiale et la défense ont ouvert en hausse d’environ 36 % par rapport à leur prix d’offre de 28 dollars en avril, après que la société eut levé 1,13 milliard de dollars.

Doncasters DPC.N : Les actions de ce fabricant de pièces aérospatiales basé à Derby, en Angleterre, ont débuté leurs cotations en juin en hausse de 33,3 % par rapport au prix d’offre de 33 dollars, après que la société eut levé 919,3 millions de dollars.

Alamar Biosciences ALMR.O : Les actions de cette plateforme de détection de biomarqueurs protéiques ont fait leur entrée en bourse avec une hausse de 33 % par rapport à leur prix d’offre de 17 dollars, après que la société a levé 191,3 millions de dollars en avril.

X-Energy XE.O : Les actions de ce développeur de réacteurs nucléaires soutenu par Amazon ont ouvert en hausse de 30,9 % par rapport à leur prix d’offre de 23 dollars en avril, après que la société eut levé 1,02 milliard de dollars dans le cadre d’une offre élargie.

HawkEye 360 HAWK.N : Le titre de cette société d’analyse spatiale a débuté ses cotations en mai à 30 % au-dessus de son prix d’offre de 26 dollars, après que la société eut levé 416 millions de dollars.

ADARx Pharmaceuticals ADRX.O : L’action de ce développeur de médicaments basé à San Diego a ouvert en septembre avec une hausse de 30 % par rapport à son prix d’offre de 17 dollars, après que la société eut levé 446,3 millions de dollars dans le cadre d’une offre publique initialement prévue plus modeste.

PayPay PAYP.O : Les actions de l’application de paiement japonaise soutenue par SoftBank ont ouvert en mars à 19 % au-dessus de leur prix d’offre de 16 dollars, après que la société et les actionnaires vendeurs eurent levé environ 880 millions de dollars lors de l’introduction en bourse.

BitGo BTGO.N : Les actions de ce dépositaire de cryptomonnaies ont ouvert en hausse de 24,6 % par rapport à leur prix d’offre de 18 dollars en janvier, après que l’introduction en bourse de la société eut permis de lever 212,8 millions de dollars.

QUELQUES ENTRÉES EN BOURSE LES MOINS PERFORMANTS