Des commissions de la Chambre des représentants des États-Unis doivent examiner des réformes radicales en matière de sécurité aérienne

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Deux commissions de la Chambre des représentants des Etats-Unis doivent examiner jeudi un projet de loi visant à réformer la sécurité aérienne en tenant compte des 50 recommandations émises après la collision entre un avion régional d'American Airlines AAL.O et un hélicoptère Black Hawk de l'armée, qui a fait 67 morts en janvier 2025.

Le National Transportation Safety Board a déclaré dans une analyse vue par Reuters que la loi ALERT révisée exige en grande partie la mise en œuvre de ses recommandations formulées après son enquête d'un an.

Le projet de loi établit des exigences pour l'équipement des avions et des hélicoptères en technologies d'atténuation des collisions et vise à remédier aux lacunes de la culture de sécurité de la FAA, à améliorer la formation et les procédures de contrôle du trafic aérien et à renforcer la sécurité de l'espace aérien autour de l'aéroport national Reagan Washington, où la collision mortelle s'est produite l'année dernière.