Des clics, mais combien de clients ? Dékuple s'attaque au flou publicitaire

Dékuple réunit dix outils marketing dans une nouvelle offre. Baptisée The Boost Factory, elle doit permettre aux annonceurs de mieux connaître l'effet de leurs campagnes sur la fréquentation de leurs magasins et de leurs sites web. autres

Dékuple, groupe français spécialisé dans le data marketing cross-canal, la communication et le conseil, a présenté mardi le regroupement de ses solutions au sein d'une même offre. Le principe : faire travailler ensemble des équipes jusqu'ici spécialisées dans différentes étapes d'une campagne, avec un point d'entrée commun pour les clients.

Les outils servent notamment à analyser les habitudes des consommateurs pour mieux cibler les publicités. La plateforme oKube mesure ensuite leur contribution aux visites en ligne ou en magasin. Le groupe entend ainsi aider les marques à choisir où investir.

" Notre mission est d'aider nos clients à tirer le meilleur parti de la Data, de la Technologie et de l'IA pour répondre à des problématiques business concrètes ", explique Jérôme Thil, responsable de The Boost Factory.

Une extension prévue en Europe

Dékuple prévoit de déployer cette offre à l'échelle européenne d'ici 2030 en s'appuyant sur ses agences à l'étranger. Les dix solutions resteront aussi disponibles séparément. Le groupe n'a pas dévoilé le coût du projet ni ses objectifs de revenus pour le moment.