Des centrales d'EDF ralenties par les grévistes, sans coupures

Les grévistes d'EDF ont procédé entre lundi et mardi à des baisses de production d'électricité de près de 4.500 MW, l'équivalent de plus de quatre réacteurs nucléaires, mais sans provoquer de coupures, pour s'opposer au projet de réforme des retraites, a-t-on appris auprès de la CGT et du site internet d'EDF.