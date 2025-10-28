Des centaines de contrôleurs aériens prennent un second emploi alors que le shutdown se poursuit

Le shutdown augmente les risques pour la sécurité aérienne

Les retards de vols augmentent en raison de la pénurie de personnel; 7 000 vols sont retardés lundi

Le syndicat demande une résolution du shutdown; la FAA manque de 3 500 contrôleurs

(Ajout de puces, de contexte dans le paragraphe principal et de commentaires dans les paragraphes 4 à 11) par David Shepardson

Des centaines de contrôleurs aériens américains ont pris un deuxième emploi temporaire alors qu'ils n'ont pas reçu leur premier salaire complet mardi, augmentant ainsi la pression sur un système de sécurité aérienne mis à rude épreuve pendant la fermeture prolongée du gouvernement, a déclaré un responsable syndical.

En effet, le nombre de contrôleurs occupant un deuxième emploi est appelé à augmenter, car ils cherchent des moyens de payer leurs factures, a déclaré Nick Daniels, président de l'Association nationale des contrôleurs aériens, à des journalistes à l'aéroport national Reagan Washington.

"Le nombre de contrôleurs va rapidement atteindre le millier", a déclaré Daniels, qui a exhorté le gouvernement à mettre fin à l'impasse. "Nous voulons que le shutdown prenne fin aujourd'hui... Quelle que soit la manière dont cela sera fait, c'est ce que le peuple américain mérite"

Il manque environ 3 500 contrôleurs aériens à la FAA pour atteindre les niveaux de personnel visés, et nombre d'entre eux effectuent déjà des heures supplémentaires obligatoires et travaillent six jours par semaine, même avant le shutdown.

DES MILLIERS DE VOLS PERTURBÉS CES DEUX DERNIERS JOURS

Le manque de personnel pendant la fermeture du gouvernement, qui dure depuis 28 jours, a perturbé à plusieurs reprises le secteur de l'aviation: près de 7 000 vols ont été retardés lundi et 8 800 dimanche. À 9h30 EDT, un peu plus de 1 000 vols étaient retardés.

Environ 13 000 contrôleurs aériens et 50 000 agents de l'Administration de la sécurité des transports doivent travailler sans salaire après qu'une impasse budgétaire entre le président républicain Donald Trump et les démocrates du Congrès a déclenché le shutdown.

Le secrétaire aux transports, Sean Duffy, tiendra une conférence de presse mardi à l'aéroport LaGuardia de New York pour discuter de la pénurie. Il a déclaré que les contrôleurs trouvaient des emplois de livreurs de nourriture ou de chauffeurs pour Uber afin de joindre les deux bouts.

Daniels a déclaré que l'absence de salaire était une distraction dangereuse et que "chaque jour où ce shutdown se prolonge, le système devient moins sûr".

LA FRUSTRATION SUSCITÉE PAR LES RETARDS POUSSE LES LÉGISLATEURS À RÉSOUDRE LE PROBLÈME

Selon FlightAware, un site web de suivi des vols, 34 % des vols de Southwest Airlines LUV.N ont été retardés lundi, contre 29 % pour American Airlines AAL.O . Pour United Airlines

UAL.O , 19 % des vols ont été retardés et pour Delta Air Lines

DAL.N , 22 %.

Les retards et les annulations ont frustré le public et intensifié l'examen de l'impact du shutdown, augmentant la pression sur les législateurs pour le résoudre.

En 2019, au cours d'une fermeture de 35 jours, le nombre d'absences des contrôleurs et des agents de la TSA a augmenté car les travailleurs n'ont pas reçu leur salaire, ce qui a allongé les temps d'attente à certains points de contrôle des aéroports. Les autorités ont été contraintes de ralentir le trafic aérien à New York et à Washington.