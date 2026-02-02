Des cas de rougeole entraînent une mise en quarantaine et d'autres mesures dans les locaux de l'ICE au Texas, selon le ministère de la Sécurité intérieure

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de la déclaration du législateur aux paragraphes 5, 9 et 10, et du contexte au paragraphe 8)

Les services d'immigration américains ont mis en quarantaine certains migrants et interrompu "tout mouvement" après que deux cas de rougeole ont été confirmés parmi les détenus de leur centre dans le sud du Texas, a déclaré lundi le ministère de la sécurité intérieure.

Les cas au centre de traitement des demandes d'immigration de Dilley ont été confirmés par le département de la santé de l'État samedi, a indiqué le ministère de la sécurité intérieure, ajoutant que "tous les détenus reçoivent les soins médicaux appropriés."

"Le corps des services de santé de l'ICE a immédiatement pris des mesures pour mettre en quarantaine et contrôler la propagation et l'infection, en cessant tout mouvement à l'intérieur du centre et en mettant en quarantaine toutes les personnes soupçonnées d'avoir été en contact avec les personnes infectées", a écrit le ministère, ajoutant que le personnel médical continuerait à surveiller la situation et à prendre des mesures pour prévenir d'autres infections.

Les deux cas du Texas surviennent dans un contexte d'augmentation des cas de rougeole dans tout le pays, y compris ailleurs dans l'État et en Caroline du Sud , qui a connu jusqu'à présent la plus grande épidémie au niveau de l'État avec 789 infections.

Un porte-parole du représentant américain Joaquin Castro, un démocrate du Texas, a déclaré que l'épidémie avait fait échouer le projet d'une délégation du Congrès d'inspecter l'établissement vendredi et a réitéré ses critiques à l'égard de ce qu'il a qualifié de "conditions inhumaines et horribles" dans cet établissement.

En 2025, le Texas a été à l'origine d'une augmentation du nombre de cas de rougeole au niveau national, avec 762 infections. Les États-Unis ont ainsi enregistré leur plus importante épidémie depuis que la maladie a été déclarée éliminée du pays en 2000. L'épidémie a été déclarée terminée en août.

Le centre ICE de Dilley, géré par la société privée CoreCivic CXW.N , a été ouvert en 2014 pour héberger les familles de migrants ayant franchi illégalement la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Il devait fermer sous l'administration Biden, mais a été de nouveau engagé l'année dernière par le président américain Donald Trump dans le cadre de sa politique de répression de l'immigration.

L'installation a été la toile de fond d'un certain nombre d'affaires d'immigration très médiatisées, y compris la récente détention d'un garçon de 5 ans et de son père, qui ont été relâchés à leur domicile dans la banlieue de Minneapolis à la suite d'une ordonnance d'un juge.

La porte-parole de Castro, Katherine Schneider, a déclaré que le couple avait subi un examen médical complet à sa sortie de Dilley samedi soir, et que Castro et ses collaborateurs du Congrès qui ont visité l'établissement la semaine dernière avaient été vaccinés contre la rougeole.

"L'accès aux soins médicaux n'est pas fiable et les bébés, les enfants, les femmes et les hommes malades et souffrants font l'objet d'un mépris négligent. Soyons clairs: l'ICE est entièrement responsable de ces conditions", a déclaré Schneider lundi, ajoutant que le bureau de Castro surveillait l'évolution de la situation à Dilley et dans d'autres centres de détention.