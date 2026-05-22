Des cadres supérieurs de Walmart quittent l'entreprise dans le cadre d'un remaniement sous la direction du nouveau directeur général

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour de la source, ajout de détails et de contexte)

Des cadres supérieurs d' WMT.O Walmart , dont Tom Ward, directeur des opérations de la chaîne de magasins-entrepôts Sam's Club, et Cedric Clark, responsable des opérations en magasin pour les activités américaines du distributeur, quittent leurs fonctions, marquant ainsi un remaniement majeur de la direction sous la houlette du directeur général John Furner.

M. Ward quittera ses fonctions d'ici la fin du mois, tandis que le départ de M. Clark n'a pas encore été officiellement annoncé.

La nouvelle a été rapportée pour la première fois par le Wall Street Journal plus tôt vendredi.

Cette évolution intervient au lendemain de la réaffirmation par le distributeur de ses objectifs annuels prudents en matière de chiffre d'affaires et de bénéfices.

Plus tôt cette année, la société avait annoncé une série de changements au sein de sa direction lorsque le nouveau directeur général John Furner a pris ses fonctions en février, en remplacement de Doug McMillon.