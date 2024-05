Des Bourses sur une note prudente avec l'inflation en zone euro

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus sur une note prudente à l'ouverture de la dernière séance de la semaine. Les investisseurs prendront connaissance dans la matinée de la publication des chiffres de l'inflation en zone euro. Hier, Wall Street a clôturé dans le rouge alors que l'indice Dow Jones a franchi un cap historique en dépassant les 40000 points. Les marchés anticipent actuellement une baisse des taux de la BCE dès le 6 juin et le début d'un assouplissement monétaire de la part de la Fed en septembre.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Eiffage

Eiffage Énergie Systèmes et Entech ont signé un accord pour la création d'une coentreprise. Celle-ci sera dédiée à la conception, l'intégration des systèmes de stockage, la réalisation de la sous-station de raccordement au réseau haute tension, les outils de pilotage, et la sécurisation des batteries, dans le cadre de projets de grande envergure. Les projets ciblés sont des unités de stockage par batteries, régionales ou nationales, situées en France métropolitaine et reliées au réseau haute tension.

Engie

Engie a fait état de résultats en baisse pour le compte de son premier trimestre en raison de la baisse des prix de l'énergie et d'un hiver plus chaud. En excluant le nucléaire en Belgique, l'énergéticien a publié, à fin mars, un Ebit de 3,7 milliards d'euros , en repli de 3,2% et un Ebitda de 4,8 milliards d'euros, en recul de 1,2%. Le chiffre d'affaires s'établit sur la période à 22 milliards d'euros en décroissance de 24,6%.

Ipsos

Ipsos, spécialiste des études par enquête, annonce l'acquisition de Crownit. Cette société fournit une plateforme mobile et en ligne de panels et de collecte de données donnant accès à la plus grande communauté de consommateurs en Inde, à travers 40 villes. La stratégie mobile first de Crownit permet à Ipsos de digitaliser une grande partie de ses capacités de recherche hors ligne, en tirant parti de la pénétration croissante du mobile en Inde pour atteindre un éventail plus large de groupes socio-économiques.

Metabolic Explorer

Metabolic Explorer annonce qu'a été sollicitée ce jour auprès du Tribunal de commerce de Paris, la conversion de la procédure de sauvegarde, dont elle fait l'objet depuis le 25 mars 2024, en procédure de redressement judiciaire. Le spécialiste de la fermentation industrielle permettant la fabrication d'ingrédients d'origine naturelle destinés aux marchés de la nutrition animale, de la cosmétique et des biopolymères précise que cette conversion doit permettre l'examen par le tribunal d'éventuelles offres de reprise d'actifs et d'activités de Metex en plan de cession.

Les chiffres macroéconomiques

Au premier trimestre 2024, le nombre de chômeurs en France (hors Mayotte) au sens du Bureau international du travail (BIT) augmente de 6000 par rapport au trimestre précédent, à 2,3 millions de personnes. Le taux de chômage au sens du BIT s'établit à 7,5 % de la population active, stable par rapport au quatrième trimestre 2023, indique l'Insee ce vendredi.

L'inflation en avril en zone euro sera connue à 11H00.

Aux Etats-Unis, l'indice des indicateurs avancés en avril sera publié à 16H00.

Vers 8h30, l'euro s'effrite de 0,06% à 1,0862 dollar.

Hier à Paris

Les marchés actions européens ont fini ce jeudi en territoire négatif au lendemain de la publication de données rassurantes sur l’inflation américaine, et alors que les statistiques du jour reflétaient un dynamisme américain inférieur aux attentes. En tête du SBF 120, Elior a flambé de plus de 22% après avoir dévoilé des résultats trimestriels en nette hausse, tandis qu'Ubisoft chutait sur des perspectives jugées décevantes. Le CAC 40 a perdu 0,63% à 8 188,49 points et l’EuroStoxx50, 0,59% à 5 070,89 points.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont progressé, rassurés par les chiffres de l’inflation en avril. Les autres données économiques sont ressorties sous les attentes. Ils ont entrainé un recul du taux américain à 10 ans, qui a baissé de près de 10 points de base à 4,345%. Du côté des valeurs, Tesla a reculé après l’annonce de nouvelles suppressions de postes en Californie. Au plus haut historique, le Dow Jones a progressé de 0,88% à 39 908 points tandis que le Nasdaq Composite a gagné 1,40% à 16 742,30 points. Le S&P500 a aussi touché un plus haut historique à 5 311,76 points.