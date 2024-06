Des Bourses sous tension après les résultats des élections européennes

(AOF) - Les marchés européens sont attendus dans le rouge à l'ouverture de la première séance de la semaine sur fond de crispation du climat politique après les élections européennes. Hier soir, face à la première place obtenue par le parti du Rassemblement National dans les suffrages, le président Emmanuel Macron a annoncé à la surprise générale une dissolution de l'Assemblée nationale. Une première en France depuis 1997. Au chapitre macroéconomique, la décision de politique monétaire de la Fed figurera à l'agenda de mercredi. Les chiffres des prix à la consommation en France seront connus vendredi.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Crédit Agricole

Crédit Agricole S.A. a cédé sa participation résiduelle de 15% dans Crédit du Maroc au groupe marocain Holmarcom. Cette opération intervient dans le cadre du contrat de cession annoncé en avril 2022 de la participation totale de la banque française dans Crédit du Maroc au groupe Holmarcom. Après avoir cédé une première tranche de 63,7% en décembre 2022, Crédit Agricole S.A. a cédé vendredi 7 juin la seconde tranche résiduelle de 15%.

Lagardère

Lagardère annonce avoir finalisé avec succès le refinancement de sa dette financière. L'acquisition effective du contrôle de Lagardère SA par Vivendi SE en novembre 2023 a conduit au remboursement anticipé d'une grande partie de la dette financière de Lagardère, soit environ 1,2 milliard d'euros. Ce remboursement a été financé par un prêt consenti par Vivendi à Lagardère le 12 décembre 2023, d'un montant global maximum d'1,9 milliard d'euros et ayant une maturité au 31 mars 2025.

Neoen

SNCF Energie, filiale de SNCF Voyageurs, annonce avoir signé avec Neoen,producteur indépendant d’énergie renouvelable en France, un contrat d’achat direct d’électricité renouvelable d’une durée de 25 ans. L’électricité sera produite à partir de 2028 par une nouvelle centrale solaire de Neoen d’une puissance de 139 MWc qui fournira à SNCF Voyageurs 172 gigawatts heures d’électricité renouvelable chaque année.

Thales

Sous l’égide du ministère des Armées français, le ministère de la Défense ukrainien a signé un contrat pour la fourniture d’un second système complet de défense aérienne Thales pour protéger l’Ukraine. Il comporte un ControlMaster 200 (CM 200) incluant un radar Ground Master 200 de surveillance aérienne, un système de communications radio, un centre de commandement et de contrôle (C2) ControlView, ainsi qu’un terminal portable d’allocation d’armes.

Les chiffres macroéconomique

L'indice Sentix du sentiment des investisseurs en juin en zone euro sera connu à 10h30.

Vers 8h30, l'euro recule de 0,46% à 1,0752 dollar.

Vendredi à Paris

Les marchés actions européens ont terminé la semaine sur une note négative. Temps fort de ce vendredi après la décision de la BCE de la veille : la publication du rapport sur l'emploi en mai aux Etats-Unis. L'économie outre-Atlantique a surpris par sa vigueur avec la création de 272000 postes et un taux de chômage de 4%, là où le consensus s’élevait respectivement à 182000 et 3,9%. Côté valeurs, Exosens a brillé pour son baptême du feu boursier. Rexel a fini en baisse. Le CAC 40 a reculé de 0,48% à 8001,80 points et l'EuroStoxx 50 s'est replié de 0,31% à 5053,32 points.

Vendredi à Wall Street

Les marchés actions américains ont terminé la semaine sur une note négative. Cette séance de vendredi a été animée par la publication du rapport mensuel du département du Travail américain. Il en est ressorti que l'économie a créé plus d'emplois qu'attendu en mai tandis que le rythme de hausse des salaires y a progressé plus que prévu. Côté valeurs, Gamestop a plongé en Bourse après avoir fait état d'une baisse supérieure aux attentes de son chiffre d'affaires au premier trimestre. Le Dow Jones a reculé de 0,22% à à 38798 points tandis que le Nasdaq a fléchi de 0,23% à 17133 points.