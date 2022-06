Des bourses sous la menace de la récession

Les investisseurs se sont rabattus sur les valeurs défensives, à l'instar de Sanofi et Euroapi. Les valeurs du luxe ont également fait preuve de résistance.

Du côté de la cote, les valeurs liées à l'immobilier ont le plus souffert : Covivio, Klépierre, Icade, Gecina….

Relever les taux d'intérêt sans provoquer de récession "est notre objectif et nous pensons qu'il existe des moyens d'y parvenir ", a assuré le président de la Fed à l'occasion d'un forum organisé par la BCE. Jerome Powell juge que " dans l'ensemble, l'économie américaine est bien placée pour résister à un resserrement de la politique monétaire."

La bonne nouvelle du jour est en effet venue d'Allemagne et concerne l'inflation. Elle a ralenti à 8,2% en juin en rythme annuel en Allemagne, selon une première estimation en données harmonisées dévoilée par Destatis. Elle s'était élevée à 8,7% en mai. Le consensus Reuters s'élevait à 8,8%.

A la suite de la publication récente de plusieurs indices de confiance des ménages décevants en Europe et aux Etats-Unis, les investisseurs redoutent une récession. Sur le marché des taux, l'heure était à la détente des deux côtés de l'Atlantique, avec un 10 ans américain en repli de 7 points de base contre -11 points de base pour le Bund.

(AOF) - Les marchés actions européens ont reculé, affaiblis par les craintes de récession. L’indice CAC 40 a clôturé en repli de 0,9% à 6 031,48 points tandis que l’EuroStoxx 50 a progressé de 1,02% à 3 512,43 points. Aux Etats-Unis, la situation était plus contrastée, avec un Dow Jones affichant une progression de 0,26% et le Nasdaq Composite cédant 0,02%.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2022 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.