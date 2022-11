Des Bourses sans direction claire

Côté indicateurs du jour, la croissance de l'indice des prix à la consommation en Allemagne a atteint 10,0 % sur un an, perdant 0,4 point par rapport à octobre, a indiqué l'institut de statistique Destatis dans un communiqué. Sur un mois, les prix baissent de 0,5 %.

La perspective d'un assouplissement des restrictions sanitaires en Chine a été bien accueillie sur les marchés après les multiples manifestations du week-end contre la politique anti-covid du gouvernement de Pékin. Un mouvement d'une grande ampleur, le plus important de désobéissance civile en Chine depuis l'arrivée au pouvoir du président Xi Jinping il y a dix ans.

(AOF) - Les marchés actions européens ont clôturé sur une note contrastée. Le CAC 40 a grappillé 0,06% à 6 668,97 points et l'EuroStoxx50 a cédé 0,06% à 3 933,23 points. La tendance était négative à Wall Street avec un Dow Jones qui perd 0,42%, vers 17h30.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2022 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.