Des bourses européennes sans entrain

(AOF) - Les marchés européens sont attendus dans le rouge à l'ouverture de la dernière séance de la semaine, la deuxième de l'année 2025. Hier, Wall Street a fini en repli au cours d'une journée où les investisseurs ont pris connaissance des derniers chiffres des inscriptions au chômage qui ont reculé à un plus bas en huit mois. Ce vendredi, ils surveilleront de près l'indice ISM manufacturier américain de décembre. Le taux de chômage en Allemagne figure également à l'agenda du jour. Airbus a manqué de peu son objectif annuel de livraisons d'avions, a rapporté l'agence Bloomberg.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Eagle Football

L'Olympique Lyonnais annonce le transfert de son attaquant Gift Orban au club allemand d'Hoffenheim. Le montant de l'opération s'élève à 9 millions d'euros, accompagné d'un bonus maximum de 3 millions d'euros (dont 1 million garanti) et d'un intéressement de 7,5% sur la plus-value d'un potentiel futur transfert.

EssilorLuxottica

EssilorLuxottica réalise une nouvelle avancée dans sa capacité d’innovation avec l'acquisition de Pulse Audition, une startup française proposant des solutions de réduction du bruit et de rehaussement de la voix basés sur des algorithmes intégrant l'IA, permettant aux personnes malentendantes de mieux comprendre les propos de leurs interlocuteurs, en particulier dans des environnements bruyants. Aucun détail financier sur cette opération n'a été divulgué.

Hoffmann Green

Hoffmann Green Cement Technologies (acteur industriel engagé dans la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker) annonce avoir mis fin au contrat de liquidité conclu le 31 décembre 2019 avec Portzamparc - groupe BNP Paribas. La société a confié à Natixis Oddo BHF , à compter du 2 janvier 2025, et pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, la mise en œuvre d'un contrat de liquidité et de surveillance de marché portant sur ses actions ordinaires.

Scor

Scor annonce la finalisation de la cession de sa participation au capital de la société Humensis à la société Huyghens de Participations, holding du groupe Albin Michel. Humensis a été fondé en 2016 avec l'ambition d'œuvrer à la diffusion des connaissances. Scor a accompagné son développement jusqu'à en faire le neuvième groupe d'édition généraliste et scolaire en France.

Les chiffres macroéconomiques

En Allemagne, le taux de chômage en décembre sera connu à 9h55.

Aux Etats-Unis, l'indice PMI de l'ISM en décembre sera publié à 16h00 avant les stocks de gaz à 16h30.

Vers 8h30, l'euro progresse de 0,11% à 1,0278 dollar.

Hier à Paris

Les marchés européens ont clôturé cette première séance de l'année 2025 dans le vert, après la publication des PMI. L'activité manufacturière en France s'est détériorée en décembre, enregistrant son rythme de contraction le plus marqué depuis mai 2020. En Chine, elle a progressé mais à un rythme moins important qu'attendu. Aux Etats-Unis, le PMI manufacturier est ressorti supérieur aux attentes. Les investisseurs se focaliseront demain sur l'indice ISM manufacturier américain de décembre. Le CAC 40 a glané 0,18% à 7393 points tandis que l'EuroStoxx 50 a progressé de 0,38% à 4914 points.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont fini dans le rouge pour la première séance de l'année 2025. Sur le plan macroéconomique, l'indice des directeurs d'achat pour le secteur manufacturier est ressorti supérieur aux attentes en décembre contrairement aux inscriptions hebdomadaires au chômage. Au chapitre des valeurs, Tesla a sombré alors que le constructeur automobile a annoncé des livraisons en baisse sur l'ensemble de l'année 2024. Le Dow Jones a cédé 0,36% à 42392 points tandis que le Nasdaq s'est replié de 0,16% à 19280 points.