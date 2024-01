Des Bourses européennes sans entrain

(AOF) - Les marchés actions ont légèrement reculé sur fond de résultats bancaires mitigés aux Etats-Unis. L'indice CAC 40 a perdu 0,18% à 7338 points tandis que l'EuroStoxx50 a cédé 0,25% à 4443,52 points. A Wall Street, les indices évoluaient en ordre dispersé, avec Dow Jones en repli de 0,44% et un Nasdaq Composite grappillant 0,05% vers 17h30.

Au cours de ces dernières heures, plusieurs responsables de la BCE ont repoussé l'éventualité d'une baisse des taux. S'exprimant à Davos, le gouverneur de la Banque de France a prévenu qu'il était encore trop tôt pour crier victoire sur l'inflation. "La Banque centrale européenne devrait commencer à réduire ses taux cette année, mais le calendrier exact dépendra des données" a-t-il ajouté.

Aux Etats-Unis, Christopher J. Waller, membre de la Fed, a déclaré que la Banque centrale américaine pourrait baisser ses taux cette année si l'inflation ne rebondissait pas. Il a ajouté que ces baisses devront être "méthodiques" et "prudentes".

S'agissant justement des statistiques économiques, l'indice Zew du sentiment des investisseurs allemands sur les perspectives économiques est ressorti à 15,2 en janvier, à comparer avec un consensus de 12 et 12,8 en décembre. Douche froide en revanche pour l'indice manufacturier de la Fed de New York. Il est tombé à -43,70 en janvier, à comparer avec un consensus de -5 et -14,50 en décembre.

La séance a aussi été animée par les résultats aux Etats-Unis. Goldman Sachs a enregistré une forte hausse des profits au quatrième trimestre et Morgan Stanley, une nette baisse. Si la saison des résultats n'a pas encore démarré à Paris, les brokers ont fait parler d'eux. Deutsche Bank est passée à l'Achat sur Dassault Systèmes, propulsant l'action en tête du CAC 40, et UBS sur Sanofi. La banque suisse a en revanche dégradé son conseil sur Sartorius Stedim Biotech à Neutre.

Le fournisseur de l'industrie pharmaceutique a fini parmi les plus forts replis de l'indice SBF 120, de même qu'Air France-KLM. La compagnie aérienne a mis fin à sa coopération commerciale avec l'armateur, CMA CGM.