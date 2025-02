Des Bourses européennes en petite forme après les chiffres sur l'emploi américain

(AOF) - Les marchés européens ont terminé la semaine sur une note baissière. L'indice CAC 40 a perdu 0,43% à 7973,03 points, limitant ses gains sur la semaine à 0,36%. Il était repassé hier au-dessus des 8000 points pour la première fois depuis la dissolution de l'Assemblée nationale en juin. L'EuroStoxx50 a, lui, cédé 0,73% à 5317,35 points. Le rouge dominait également à Wall Street : le Dow Jones recule de 0,54% vers 17h30.

Les statistiques du jour ont donné une image contrastée de l'économie américaine. Celle-ci a créé moins de postes que prévu en décembre, 143 000 contre 169 000 attendus, mais les chiffres de novembre et de décembre ont été révisés à hausse de respectivement 212 000 à 261 000 et de 256 000 à 307 000. De son côté, le taux de chômage s'élève à 4%, contre 4,1% attendus après 4,1% le mois précédent. Le salaire moyen a, lui, progressé de 4,1% en rythme annuel, dépassant le consensus de 3,8%.

"La baisse surprise du chiffre global, associée aux révisions à la hausse, ne remet pas du tout en question la vigueur du marché du travail", explique Christophe Boucher, directeur des investissements d'ABN Amro Investment Solutions. "Avec un chiffre aussi satisfaisant, un taux de chômage en baisse et une croissance des salaires supérieure aux estimations, il est inenvisageable pour la Fed de baisser les taux".

Tension sur les taux et droits de douane réciproques

Ces chiffres ont ainsi entraîné une hausse des taux longs : le rendement du 10 ans américain gagne 4, points de base à 4,49%. Si la baisse inattendue de la confiance des consommateurs américain en février n'a pas fait retomber la tension sur le marché des taux, elle a définitivement condamné les Bourses à la baisse. L'indice de la confiance des consommateurs de l'Université du Michigan est ressorti à 67,8 en février après 71,1 en janvier. Il était attendu à 71,9. Les anticipations d'inflation à 12 mois et sur cinq ans de l'indice Michigan se sont élevées à 4,3% et 3,3% respectivement contre des consensus de 9,3% et 3,2%.

En fin d'après-midi, les investisseurs ont en outre pris connaissance d'une information de Reuters selon laquelle le président Donald Trump avait déclaré aux législateurs républicains qu'il prévoyait d'annoncer des droits de douane réciproques dès vendredi.

Le début de semaine avait été marqué par l'offensive commerciale américaine contre le Canada, le Mexique et la Chine, mais aussi par les résultats d'entreprises. "Les publications sont pour le moment solides, aussi bien aux Etats-Unis qu'en zone euro, avec des discours assez confiants pour l'année 2025", résume François Rimeu, stratégiste senior chez Crédit Mutuel AM.

Aujourd'hui à Paris, les investisseurs ont sanctionné la faible croissance de L'Oréal en fin d'année et salué les résultats solides de Vinci en 2024.