Des Bourses européennes en panne sèche

(AOF) - Les Bourses européennes ont clôturé la dernière séance de la semaine sur une note négative et sur fond de panne informatique géante. Le CAC 40, qui a reculé d'un peu moins de 2,50% en rythme hebdomadaire, a cédé 0,69% à 7534 points. L’EuroStoxx 50 a régressé de 0,88% à 4827 points. De l’autre côté de l’Atlantique, les indices américains s’affichent également dans le rouge avec un Dow Jones en repli de 0,93%, vers 17h30.

Cette semaine qui s'achève a été émaillée de plusieurs temps forts : tentative d’assassinat de Donald Trump lors d'un meeting en Pennsylvanie, décision de politique monétaire de la BCE qui a maintenu inchangés ses taux directeurs, baisse de la consommation en Chine, secteur du luxe sous pression…

Le risque politique français a, lui, été relégué au second plan.

Dernier événement en date ce vendredi : une panne informatique majeure a affecté les entreprises, les sociétés financières, les compagnies aériennes et les services d'urgence du monde entier. Le problème concerne les systèmes informatiques qui utilisent un logiciel CrowdStrike avec le système d'exploitation Windows de Microsoft.

Des avions ont été cloués au sol, la bourse de Londres a été pénalisée et des hôpitaux ont été touchés et de nombreuses entreprises affectées comme TF1 et Canal Plus.

L'action du groupe américain CrowdStrike, mis en cause dans la panne informatique, dévissait à Wall Street, à la mi-séance.

Au chapitre des statistiques, les prix à la production en Allemagne sont ressortis légèrement supérieurs aux attentes.

Côté valeurs, la semaine a été marquée par l'accélération du rythme de publication des résultats d'entreprises. A Paris, la séance a été animée par plusieurs avertissements. Sopra-Steria, spécialiste de la tech, a chuté après avoir revu à la baisse sa prévision de croissance en raison de " plusieurs évènements exogène, dont un " ralentissement notable des prises de décision " en France. L'avertissement de Sartorius Stedim Biotech a entraîné l'action à la dernière place de l'indice SBF 120.