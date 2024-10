Des Bourses européennes en ordre dispersé après les PMI

(AOF) - Les marchés actions européens s'affichent sans direction claire après une séance de lundi en net recul. Les PMI étaient à l'honneur ce matin et ceux-ci ont notamment dévoilé une contraction moindre que prévu du secteur manufacturier en France. Les prix à la consommation dans la zone euro, de l'ordre de 1,8% en septembre, sont passés, pour la première fois depuis l'été 2021, sous la barre des 2%. Côté valeurs, Kaufman et Broad recule malgré de solides résultats 9 mois. Le CAC 40 régresse de 0,15% à 7624 points tandis que l'EuroStoxx 50 grappille 0,09% à 5004 points.

Covestro (+3,68% à 58 euros) occupe la première place de l’indice DAX40 après l’annonce d’un accord de rachat d’Adnoc (Abu Dhabi National Oil Company). Le groupe chimique précise que l’émirati a l'intention de faire une offre en numéraire aux actionnaires de Covestro de 62 euros par action, ce qui implique une valeur des capitaux propres de d'environ 11,7 milliards d'euros. Ce prix représente une prime d'environ 54 % par rapport au cours de clôture non affecté du 19 juin 2023, la veille de "toute couverture médiatique d'une transaction potentielle".

Publication après publication, Kaufman & Broad confirme sa solidité dans un contexte sectoriel difficile. En hausse ce matin, l'action du promoteur immobilier perd 3,53% à 30,05 euros au lendemain de la présentation de résultats 9 mois de qualité et affiche une hausse de 4% depuis le début de l'année. Dans le même temps, Icade et Nexity enregistrent des chutes respectives de plus de 25% et 30%. Invest Securities explique la " surperformance relativement chronique "du K&B par sa grande réactivité couplée à une sélectivité accrue. La société n’a ainsi jamais privilégié la course à la taille.

Worldline (+0,40% à 6,56 euros) évolue dans le vert alors que Jefferies a relevé son opinion sur Sous-performance à Conserver et réduit son objectif de cours de 7,40 euros à 6,70 euros sur Worldline. " Même si le chemin pour redresser le navire sera semé d'embûches (d'autres restructurations seront probablement nécessaires), nous pensons que le marché a pris en compte la plupart des risques baissiers ", explique le broker.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En France, l'indice des directeurs d'achat (PMI) manufacturier, est ressorti à 44,6 en septembre contre un consensus de 44, a indiqué S&P Global. Il était de 43,9 en août.

En zone euro, l'indice des directeurs d'achat (PMI) manufacturier, est ressorti à 45 en septembre contre un consensus de 44,8, a indiqué S&P Global. Il était de 45,8 en août.

En Allemagne, l'indice des directeurs d'achat (PMI) manufacturier, est ressorti à 40,6 en septembre contre un consensus de 40,3, a indiqué S&P Global. Il était de 42,4 en août.

Le taux d'inflation annuel de la zone euro est estimé à 1,8% en septembre 2024, contre 2,2% en août selon une estimation rapide publiée par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. S'agissant des principales composantes de l'inflation de la zone euro, les services devrait connaître le taux annuel le plus élevé en septembre (4%, comparé à 4,1% en août), suivis de l'alimentation, alcool & tabac (2,4%, comparé à 2,3% en août), des biens industriels hors énergie (0,4%, stable comparé à août) et de l'énergie (-6%, comparé à -3% en août).

Aux Etats-Unis, l'indice des directeurs d'achat (S&P) pour le secteur manufacturier en septembre sera dévoilé à 15h45.

Aux Etats-Unis, l'indice des directeurs d'achat (ISM) pour le secteur manufacturier en septembre, le rapport Jolts sur les ouvertures de postes en août et les données sur les dépenses de construction en août seront connus à 16h.

A la mi-séance, l'euro cède 0,36% à 1,1095 dollar.