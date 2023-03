Des bourses européennes en hausse prudente

Coté valeurs, Quadient a terminé dans le vert après la publication de comptes 2022 conformes aux objectifs abaissés en décembre. A l'inverse, Ocado a reculé de plus de 2% malgré une performance trimestrielle solide comme Balyo au lendemain de la publication de résultats annuels fortement dégradés.

La veille, les investisseurs avaient pourtant été rassurés par l'annonce du rachat des dépôts et prêts de Silicon Valley Bank (SVB) par First Citizens Bank.

Ces opérations " interviennent dans le cadre de cinq enquêtes préliminaires ouvertes les 16 et 17 décembre 2021 du chef de blanchiment aggravé de fraude fiscale aggravée, et pour certaines de fraude fiscale aggravée, relatives au schéma de fraude dit " CumCum ".

Mises en cause, Société Générale a perdu 1,07% à 19,75 euros tandis que BNP Paribas est parvenu à se redresser pour gagner 0,35% à 51,97 euros. Alors que Crédit Agricole n'est pas concernée, son titre a progressé de 0,4% à 10,07 euros.

Alors que les marchés profitaient d'une accalmie dans le secteur bancaire en rebondissant légèrement, un nouveau développement est venu perturber cette reprise. Le parquet national financier (PNF) en France a déclaré mardi que des perquisitions avaient été réalisées dans les locaux de plusieurs banques dans le cadre d'une enquête pour fraude fiscale et blanchiment de fraude fiscale.

