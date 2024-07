Des Bourses européennes dans le rouge après une panne informatique mondiale

(AOF) - Les marchés actions européens ont terminé la semaine en territoire négatif. Une panne informatique mondiale a secoué cette séance de vendredi, impactant des compagnies aériennes ainsi que des milliers d'entreprises. Dans ce contexte, Wall Street se replie à mi-séance et l'action du logiciel visé, CrowdStrike, spécialiste de la cybersécurité, s'affiche en nette baisse. A Paris, Sopra-Steria a fini lanterne rouge de l'indice SBF 120 après avoir revu à la baisse ses objectifs 2024. Le CAC 40 a perdu 0,69% à 7534 point tandis que l'EuroStoxx 50 a fléchi de 0,97% à 4822 points.

A la Bourse de Stockholm, Electrolux a gagné 2,26% à 92,42 couronnes suédoises. Le spécialiste de l'électroménager a dévoilé, au titre de son deuxième trimestre 2024, un bénéfice d'exploitation de 419 millions de couronnes (36,22 millions d'euros) sur la période, après une perte de 124 millions de couronnes il y a un an. Il a dépassé largement le bénéfice de 94 millions attendu par les analystes. Sa perte nette a été réduite sur cette même période, passant de 648 millions à 80 millions. Le chiffre d'affaires est ressorti en hausse de 6,8% en organique, à 33,8 milliards de couronnes.

Sartorius (-16,32% à 146,85 euros) a accusé la plus forte baisse du SBF120 et du marché SRD ce vendredi après avoir revu à la baisse ses objectifs 2024 "en raison de la persistance d'une forte volatilité et d'une prévisibilité limitée". Le spécialiste des technologies de laboratoire affiche une baisse de plus de 35% depuis le début de l'année, ayant notamment chuté mi-avril en raison d'une performance trimestrielle décevante, après deux avertissements sur ses résultats l'année dernière. L'action avait touché un plus haut en septembre 2021 au-dessus des 551 euros.

Ubisoft (-14,04% à 19,38 euros) a enregistré la troisième plus forte baisse de l'indice SBF 120. Le groupe a affiché des net bookings - l'équivalent du chiffre d'affaires - au premier trimestre en progression de 8,3% à 290 millions d'euros. S'ils sont supérieurs à l'objectif de 275 millions d'euros, les analystes espéraient mieux encore, le consensus s'élevant à 300 millions d'euros.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En Allemagne, l'indice des prix à la production a progressé de 0,2% en juin après avoir été stable le mois précédent. Il était attendu en progression de 0,1%. L'indice des prix à la production a reculé de 1,6% en rythme annuel en juin, à comparer avec un repli de 2,2% en mai et un consensus de -1,6%.

A la clôture, l'euro cède 0,17% à 1,0880 dollar.