Des Bourses européennes bien orientées après Nvidia et les PMI

(AOF) - Les marchés actions européens s'affichent en légère hausse. Hier soir, les minutes de la Fed ont montré des inquiétudes marquantes chez certains membres de la banque centrale concernant la persistance de l'inflation. Les investisseurs ont salué les résultats du spécialiste américain des puces Nvidia et ont accueilli assez favorablement les indices PMI du jour. En France, l'activité s'est contractée de manière inattendue. Côté valeurs, Soitec se replie dans le sillage d'une publication sans surprise. Le CAC 40 gagne 0,22% à 8109 points tandis que l'EuroStoxx 50 avance de 0,52% à 5051 points.

En Europe, un mois après avoir annoncé sa scission en 3 entités distinctes, l'éditeur de jeux vidéo Embracer a dévoilé des résultats annuels en progression. En Bourse, l'action Embracer perd 5,73% à 28,15 à couronnes suédoises. Son résultat opérationnel (Ebit) ajusté a progressé de 56% sur le dernier trimestre à 1,426 milliard de couronnes suédoises et de 11% sur l'année à 7,063 milliards. Les ventes ont augmenté de 12% à 42,206 milliards de couronnes suédoises. Elles ont progressé de 1% en données comparables.

A Paris, Soitec recule de 0,87% à 113,40 euros au lendemain de la publication de résultats sans surprise pour l'exercice 2023-2024. Le spécialiste des matériaux semi-conducteurs innovants avaient réaffirmé ses objectifs annuels fin mars en même temps qu'il livrait des prévisions pour l'exercice 2024-2025 décevantes en raison d'une digestion plus longue que prévu des stocks chez les clients de l'activité Communications mobiles. Mercredi, l'action Soitec avait été soutenue par JPMorgan, qui était passé de sous-pondérer à neutre sur valeur, jugeant que le pire était passé pour Soitec.

Stellantis (+0,96% à 20,58 euros) est bien orienté ce jeudi après l'annonce d'un accord de rachat d'actions avec une société d'investissement qui réalisera ses décisions d'achat de manière indépendante du groupe. Cet accord concerne la deuxième tranche de son programme de rachat d'un montant maximum de 3 milliards d'euros annoncé mi-février : elle débutera le 23 mai 2024 et se terminera au plus tard le 30 août 2024. L'accord conclu couvrira un montant maximum de 1 milliard d'euros.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En France, l'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 49,1 en mai contre un consensus de 51, a indiqué S&P Global. Il était de 50,5 en avril. Dans le détail, le PMI pour les services est passé de 51,3 à 49,4 entre avril et mai. Il était attendu à 51,8.

En Allemagne, l'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 52,2 en mai contre un consensus de 51, a indiqué S&P Global. Il était de 50,6 en avril. Dans le détail, le PMI pour les services est passé de 53,2 à 53,9 entre avril et mai. Il était attendu à 53,5. Le PMI pour le secteur manufacturier est, lui, passé de 42,5 à 45,4 entre avril et mai. Il était attendu à 43,4.

L’indice des directeurs d’achat Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti dans la zone euro à 52,3 en mai contre un consensus de 52, a annoncé S&P Global. Il s’était élevé à 51,7 en avril. Le PMI pour les services s’établit à 53,3 contre un consensus de 53,6 après 53,3 le mois précédent. Le PMI pour le secteur manufacturier est, lui, passé de 45,7 à 47,4 entre avril et mai. Il était attendu à 46,2.

Aux Etats-Unis, les données sur les permis de construire et celles sur les inscriptions hebdomadaires au chômage seront publiées à 14h30.

Aux Etats-Unis, l'indice PMI Composite S&P en mai sera annoncé à 15h45.

Aux Etats-Unis, les données sur les ventes de logements neufs en avril seront connues à 16h.

Les données sur la confiance des consommateurs en mai en zone euro seront communiquées à 16h.

Les données sur les stocks de gaz naturel aux Etats-Unis seront dévoilées à 16h30.

Vers 12h00, l'euro avance de 0,13% à 1,0839 dollar.