Des Bourses européennes attentistes sur la Chine et touchées par la hausse des taux longs

(AOF) - Les marchés actions européens ont terminé en baisse cette première séance de la semaine. L'indice CAC 40 a perdu 0,67% à 6 696,96 points tandis que l'EuroStoxx50 a pour sa part cédé 0,54 % à 3 956,63 points. La tendance était similaire du côté de Wall Street avec un Dow Jones en repli de 0,86% à 34 134,15 points vers 17h30.

Les marchés ont peu bénéficié des anticipations de la poursuite du desserrement des restrictions liées au Covid en Chine.

En Europe, plusieurs indicateurs ont confirmé la mauvaise santé de l'économie. Affichant une cinquième baisse mensuelle consécutive de l'activité en novembre, les indices des directeurs d'achat Composite de S&P Global traduisent la très forte probabilité d'une entrée en récession de la zone euro. Celle-ci s'annonce cependant " modeste ".

Cependant plusieurs statistiques américaines ont au contraire livré de bonnes nouvelles : les commandes à l'industrie aux États-Unis ont augmenté de 1% en novembre 2022, sur un mois, alors que le consensus investing.com visait une progression de 0,7%, et l'indice PMI services de l'ISM aux États-Unis s'établit à 56,5 en novembre contre un consensus de 53,3 et 54,4 en octobre.

Dans le sillage de ces statistiques, les taux longs américains ont gagné plus de 8 points de base 3,57% et on pesé sur les marchés actions européens.

Ce sont des valeurs technologiques (Worldline, Capgemini, Dassault Systèmes) qui ont pesé sur le CAC 40 tandis que le Nasdaq Composite se repliait.

En dehors du principal indice parisien, Valneva a été soutenu par les bons résultats d'un candidat vaccin et Beneteau par des perspectives plus favorables.