Des Bourses européennes attendues sur une note hésitante

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus sur une note prudente après leur progression d'hier. L'attentisme sera de la partie à la veille de la publication des chiffres de l'inflation et avant la décision de politique monétaire de la BCE, jeudi. Hier, Wall Street a clôturé en territoire positif après une fin de semaine difficile ternie par les chiffres de l'emploi. américain En Allemagne, l'inflation en données harmonisées est ressortie à 2% en août en rythme annuel, en ligne avec les attentes, après 2,6% en juillet. E

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Delfingen

Delfingen, spécialiste des solutions de protection des câblages pour les marchés de l'automobile et de l'industrie, a publié des résultats dégradés pour le 1er semestre 2024. L'équipementier a vu son chiffre d'affaires reculer de 3,9% sur un an à 224,7 millions d'euros, l'Ebitda régressant de 8,30% à 22,8 millions, et le résultat opérationnel courant de 26,9% à 11,7 millions. Le groupe invoque "le ralentissement et le retard de démarrage de certaines plateformes électriques aux US et en Allemagne".

Fountaine Pajot

Le groupe Fountaine Pajot enregistre pour l'année 2023/2024 un volume d'affaires supérieur à 300 millions d'euros et boucle son plan Odyssea 2024 avec des objectifs atteints au-delà de ses attentes. Le spécialiste du catamaran affirme que sa santé financière et l'amélioration de ses marges "lui donnent les ressources pour poursuivre ses investissements tant sur sa capacité industrielle que sur le développement produits, avec pour objectif de stimuler la demande sur un marché qui se normalise".

Serge Ferrari

Serge Ferrari a fait part de ses résultats du premier semestre d'où ressort une perte nette de 8,8 millions d'euros contre un bénéfice de 5,1 millions d'euros un an plus tôt à la même période. Le résultat opérationnel du spécialiste des matériaux composites souples innovants chute de 95,3% à 500000 euros tandis que le chiffre d'affaires s'affiche en retrait de 7,7% à 161,9 millions d'euros. Au 30 juin 2024, la dette nette du groupe ressort à 66,7 millions d'euros, contre 96,2 millions d'euros au 30 juin 2023.

Soitec

Un consortium européen de recherche et industriel dirigé par Soitec,spécialiste mondial de la conception et de la production de matériaux semi-conducteurs innovants, a débuté ses travaux pour développer une future génération de semi-conducteurs haute fréquence à base de phosphure d'indium (InP). Le projet, d'une durée de trois ans, bénéficie d'un financement de l'Union européenne et d'un financement complémentaire des gouvernements français, suisse, allemand, suédois, néerlandais et belge.

Les chiffres macroéconomiques

Le taux d'inflation annuel en Allemagne est ressorti à 1,9% en août, en ligne avec les attentes après 2,3% le mois précédent. En données harmonisées, l'inflation est ressortie à 2% en août en rythme annuel, en ligne avec les attentes, après 2,6% en juillet. En rythme mensuel, en données harmonisées, elle recule de 0,2% en ligne avec les attentes après +0,5% en juillet.

Vers 8h30, l'euro est stable à 1,1038 dollar.

Hier à Paris

Les Bourses européennes se sont reprises après une fin de semaine dernière difficile à la suite de la publication du rapport sur l'emploi aux Etats-Unis. Cette semaine sera marquée par l'inflation en août aux Etats-Unis, mercredi, et par la décision de la BCE, jeudi. La première statistique pourrait faire pencher la balance vers une baisse de 25 ou de 50 points de base de la Fed, la semaine prochaine. Doublement dégradé, Kering a reculé. Le CAC 40 a gagné 0,99% à 7425,26 points tandis que l'EuroStoxx50 a progressé de 0,80% à 4775,92 points.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé cette séance de lundi en territoire positif après une fin de semaine difficile ternie par le rapport sur l'emploi américain. Seule statistique du jour, les stocks de grossistes ont augmenté moins que prévu en juillet. Côté valeurs, le groupe d'analyses de données Palantir en pointe sur l'intelligence artificielle a grimpé à New-York dans la perspective de son entrée au S&P 500, le 23 septembre. Le Dow Jones a progressé de 1,20% à 40829 points tandis que le Nasdaq a gagné 1,16% à 16884 points.