Des Bourses en repli et sous pression

(AOF) - Les marchés actions européens s'affichent dans le rouge alors que les regards sont toujours braqués sur la guerre en Israël et dans la bande de Gaza où un hôpital a été visée par une frappe. Dans ce contexte, les cours de pétrole grimpent de près de 3%. Au chapitre macro-économique, l'inflation en zone euro au mois de septembre est ressortie en baisse à 4,3% contre 5,2% en août. Côté valeurs, Wordline bondit grâce à l'intérêt de CVC Capital Partners pour son concurrent, Nexi. Le CAC 40 fléchit de 0,20% à 7 015,62 points tandis que l'EuroStoxx 50 perd 0,25% à 4 141,93 points.

En Europe, ASML perd 0,82% à 568,20 euros après avoir fait état de perspectives prudentes pour 2024. L’équipementier pour le secteur des semi-conducteurs anticipe pour l’année prochaine des revenus similaires à ceux de 2023. « Les clients restent incertains quant à la forme que prendra la reprise de la demande dans l'industrie. Nous prévoyons donc que 2024 sera une année de transition », a expliqué le PDG, Peter Wennink. Les analystes anticipaient une croissance de 7% l'année prochaine.

A Paris, CVC Capital Partners est aux premiers stades de l'examen d'une offre potentielle sur la société de paiement européenne Nexi SpA, ont déclaré des sources proches du dossier à Bloomberg. Cette information de presse permet à son concurrent français, Worldline de progresser de 5,94% à 24,61 euros et de prendre la tête de l'indice CAC 40. A la Bourse de Milan, le titre Nexi SpA bondit pour sa part de 15,67% à 6,658 euros.

Esker (-4,52% à 112 euros) a dévoilé des revenus trimestriels décevants et averti que la constatation de coûts d'acquisition de clients supérieurs aux attentes pourrait peser sur sa marge. Au troisième trimestre, Le chiffre d'affaires s'est établi à 43,8 millions d'euros, en croissance de 13% à taux de change constants et de 8% en données publiées. TP Icap Midcap tablait sur 45,9 millions d'euros.

Les chiffres macroéconomiques du jour

L'inflation en septembre est ressortie à 6,7% en septembre au Royaume-Uni contre 6,7% en août.

Selon les données fournies par Eurostat ce mercredi, le taux d’inflation annuel est ressorti en baisse à 4,3% dans la zone euro et à 4,9% dans l'Union européenne. Le taux d’inflation annuel de la zone euro s’est établi à 4,3% en septembre, contre 5,2% en août. Un an auparavant, il était de 9,9%. Le taux d’inflation annuel de l’Union européenne s’est établi à 4,9% en septembre 2023, contre 5,9% en août. Un an auparavant, il était de 10,9%.

Aux Etats-Unis, les permis de construire et les mises en chantier en septembre seront connus à 14h30, l'évolution hebdomadaire des stocks de pétrole à 16h30 et le livre Beige de la Fed sur la santé de l'économie à 20 heures.

A la mi-séance, l'euro cède 0,02% à 1,0575 dollar.