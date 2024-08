Des Bourses américaines attendues proches de l'équilibre après l'inflation

(AOF) - Les marchés américains sont attendus proches de l'équilibre avec un biais négatif. Statistique parmi la plus attendue de la semaine outre-Atlantique, l'inflation a légèrement ralenti en juillet, à 2,9% sur un an, le taux le plus bas depuis mars 2021, selon les données du département américain du travail. Côté valeurs, le géant de l’agroalimentaire Mars (Snickers, Bounty...) a annoncé le rachat de Kellanova (Corn Flakes, Special K...) pour 35,9 milliards de dollars. A quelques minutes des premiers échanges, les futures sur le S&P et ceux du Nasdaq gagnent respectivement 0,10% et 0,12%.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont clôturé en nette hausse après la publication des prix à la production pour le mois de juillet. Ils sont ressortis inférieurs aux attentes en rythme annuel. En outre, les investisseurs attendent demain les données sur l'inflation américaine en juillet. Cet indicateur clé déterminera la trajectoire de la politique monétaire de la Fed qui se réunira en septembre. Côté valeurs, l'action Home Depot a fini en hausse alors que la société a abaissé ses objectifs annuels. Le Dow Jones a gagné 1,04% à 39765points et le Nasdaq a progressé de 2,43% à 17187 points.

Les chiffres macroéconomiques

L'indice des prix à la consommation américain a augmenté de 2,9% en juillet en rythme annuel, contre un consensus de 3%, après 3% en juin. La progression en rythme mensuel est de 0,2%, en ligne avec les attentes après -0,1% le mois précédent. L’inflation core, mesure surveillée par la Fed, s'est élevée à 3,2% en rythme annuel, en ligne avec le consensus, et à 0,2% en rythme mensuel, contre un consensus de 0,2%.

Les données sur les stocks de pétrole brut aux Etats-Unis seront publiées à 16h30.

Les valeurs à suivre

Allstate

L'assureur AllState a trouvé un accord définitif pour la vente de son activité de prestations volontaires pour les employeurs à The Standard Insurance Company, compagnie d'assurance et financière américaine, filiale StanCorp Financial Group, Inc, pour 2 milliards de dollars.

Alphabet

Alphabet, dont le titre recule de 1% en avant-Bourse, est dans le collimateur du département américain de la Justice. Celui-ci étudie plusieurs pistes, dont le démantèlement de Google. Bloomberg News a fait savoir qu'un juge a statué sur le fait que le groupe monopolisait illégalement le marché de la recherche en ligne.

Coca-Coca

Les marques Coca-Cola et Oreo (marque appartenant au groupe Mondelez) se sont associées sous le nom de "Besties" (meilleurs amis en anglais) pour créer deux produits exclusifs en édition limitée : le biscuit-sandwich Oreo Coca-Cola et la boisson gazeuse Coca-Cola Oreo Zero Sugar Limited Edition. Pour les deux marques, c'est un coup marketing avec des disponibilités limitées pour les consommateurs afin "d'offrir des expériences uniques qui célèbrent la magie et le caractère ludique des moments entre amis", indique Mondelez dans un communiqué.

Kellanova

Groupe agroalimentaire et de cliniques vétérinaires, Mars a annoncé le rachat de Kellanova (ex-Kellogg's). Selon les modalités de l'accord, Mars acquerra tous les capitaux propres en circulation de Kellanova pour 83,50 dollars par action en espèces, ce qui représente une valeur d'entreprise totale de 35,9 milliards de dollars. Après la transaction, Kellanova fera partie de Mars Snacking (détenteur des marques Bounty, M&M's, Skittles, Snickers, Twix, entité dirigée par le président Andrew Clarke et basée à Chicago).