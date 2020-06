Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Des bombardiers russes interceptés par des chasseurs américains - RIA Reuters • 10/06/2020 à 11:26









MOSCOU, 10 juin (Reuters) - Des avions de chasse américains F-22 Raptor ont intercepté et escorté quatre bombardiers russes, des Tupolev Tu-95MS capables de transporter des armes nucléaires, lors d'un vol de routine près de l'Alaska, rapporte mercredi l'agence de presse RIA, citant le ministère russe de la Défense. Le vol de 11 heures effectué par les bombardiers russes dans des eaux neutres ne constitue pas une infraction au droit international, a déclaré la Russie. (Andrew Osborn; version française Claude Chendjou, édité par Bertrand Boucey)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.