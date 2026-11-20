Vallourec dévoile un résultat net, part du groupe, de 66 MUSD au titre du 3e trimestre 2026, contre 152 MUSD un an auparavant, et un résultat brut d'exploitation (RBE) du groupe de 181 MUSD, en baisse de 26% par rapport à la même période en 2025, soit une marge de 18,9%.

Cette évolution reflète la hausse des coûts, notamment des coûts logistiques liés aux livraisons vers le Moyen-Orient, un effet prix/mix moins favorable, une perturbation opérationnelle temporaire survenue aux États-Unis et la baisse de la contribution du segment Mines et Forêts.

Le fabricant de tubes sans soudure a enregistré un chiffre d'affaires de 956 MUSD, en baisse de 10% d'une année sur l'autre, mais en progression de 8% par rapport au 2e trimestre 2026, reflétant la hausse des volumes de tubes.

"Pour le reste de l'année, la reprise des hostilités au Moyen-Orient a réduit la visibilité et accru les risques liés aux expéditions à court terme", prévient le PDG, Philippe Guillemot. "La perturbation opérationnelle temporaire aux États-Unis devrait également limiter l'amélioration séquentielle que nous avions anticipée au 4e trimestre."

Néanmoins, le groupe table sur un RBE compris entre 170 et 210 MUSD au 4e trimestre 2026, globalement en ligne avec celui du 3e trimestre, et sur une fourchette cible de 760 à 800 MUSD pour l'ensemble de l'exercice 2026.