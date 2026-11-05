Des bénéfices en repli pour Kimberly-Clark au 3e trimestre

Kimberly-Clark publie, au titre du 3e trimestre 2026, un BPA ajusté en repli de 6,6%, à 1,70 USD, ainsi qu'un résultat opérationnel ajusté quasiment stable (-0,9%), à 677 MUSD, avec une marge brute ajustée en baisse de 130 points de base, à 35,5%.

À 4,1 MdsUSD, les revenus du fournisseur de produits d'hygiène corporelle, détenteur notamment des marques Kleenex, Cottonelle et Huggies, se sont tassés de 0,4% en données publiées et de 1,3% en organique, pénalisé notamment par une crise de réputation sur les réseaux sociaux en Chine.

"Nos résultats reflètent un environnement opérationnel en constante évolution et plusieurs facteurs ponctuels ayant eu une incidence sur notre activité", explique le président-directeur général, Mike Hsu, qui souligne néanmoins la finalisation de l'acquisition de Kenvue en début de semaine.

Pour 2026, Kimberly-Clark continue d'anticiper un BPA ajusté en baisse à un taux à un chiffre situé dans le bas de la fourchette, à taux de change constants, mais un résultat opérationnel ajusté en croissance à un taux à un chiffre situé au milieu de la fourchette, également à taux de change constants.

Le groupe américain continue aussi de tabler sur une croissance organique des ventes "inférieure d'environ 100 points de base à la croissance moyenne pondérée (estimée à environ 1,7% sur 12 mois glissants) des catégories et des pays dans lesquels il est présent".