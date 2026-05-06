Des avocats et des traders figurent parmi les 30 personnes inculpées par les États-Unis dans une affaire internationale de délit d'initié

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des paragraphes 2 à 11 avec des précisions sur les chefs d'accusation) par Nate Raymond et David Thomas

Les procureurs fédéraux ont annoncé mercredi que 30 personnes, dont des avocats d'affaires et des professionnels de la finance, ont été inculpées dans le cadre d'un stratagème de délit d'initié reposant sur des informations relatives à des fusions volées à de grands cabinets d'avocats.

Dix-neuf personnes ont été arrêtées, dont Nicolo Nourafchan, un avocat d'affaires ayant travaillé dans plusieurs grands cabinets d'avocats et qui était au centre d'un vaste stratagème s'étalant sur une décennie, qui lui a rapporté, ainsi qu'à ses coaccusés, des dizaines de millions de dollars de profits illicites, ont déclaré les procureurs fédéraux de Boston.

Cet avocat diplômé de la Yale Law School avait travaillé de 2013 à 2023 chez Sidley Austin, Latham & Watkins et Goodwin Procter, selon un acte d'accusation , qui ne nommait pas les cabinets victimes mais détaillait les opérations d'entreprise rendues publiques sur lesquelles ils avaient travaillé.

Le résident de Los Angeles et les autres accusés font face à une série de chefs d'accusation, notamment de fraude boursière, et devaient comparaître devant des tribunaux fédéraux en Californie, en Floride et à New York.

Deux des accusés cités dans les deux actes d'accusation rendus publics mercredi se trouvent en Russie et en Israël et sont considérés comme des fugitifs, ont déclaré les procureurs. Neuf autres avaient déjà plaidé coupables dans des affaires connexes qui n'ont été rendues publiques que mercredi.

Les avocats de Nourafchan et des autres accusés n'ont pas pu être immédiatement identifiés. Les cabinets d'avocats n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Les procureurs ont déclaré que Nourafchan et d'autres avaient accédé aux réseaux informatiques internes de cabinets d'avocats pour consulter des documents confidentiels concernant des fusions en cours, puis avaient fourni des informations sur ces transactions non encore annoncées à des tiers en échange de pots-de-vin.

Nourafchan et son complice dans ce stratagème, l'avocat new-yorkais Robert Yadgarov, ont recruté des avocats et d'autres personnes pour servir de sources d'informations privilégiées en échange de paiements de plusieurs centaines de milliers de dollars en espèces.

Nourafchan et Yadgarov ont également fourni des informations privilégiées à un réseau de traders et d'intermédiaires, ont déclaré les procureurs. Les traders ont à leur tour effectué des transactions sur la base de ces informations, soit pour le compte des deux avocats, soit pour leur propre compte, et beaucoup ont ensuite transmis ces informations à d'autres traders, ont indiqué les autorités.

Au total, les traders impliqués dans ce stratagème se sont livrés à des délits d'initiés avant la conclusion de près de 30 opérations de fusion-acquisition impliquant des sociétés cotées en bourse, telles que la proposition faite en 2022 par Amazon.com Inc. d'acquérir iRobot, une opération que les sociétés ont par la suite abandonnée face à l'opposition des autorités **de** concurrence.

À l'époque, M. Nourafchan était employé par Goodwin Procter, qui conseillait iRobot. Selon l'acte d'accusation, il a consulté des documents confidentiels relatifs à l'opération sur le système de gestion documentaire du cabinet d'avocats alors qu'il était « en congé » de celui-ci.