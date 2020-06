Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Des auteurs de l'étude du Lancet sur l'hydroxychloroquine se rétractent Reuters • 04/06/2020 à 21:37









NEW YORK, 4 juin (Reuters) - Trois des auteurs d'une étude remarquée sur l'hydroxychloroquine parue dans la revue médicale The Lancet, ayant conclu à une augmentation du risque de décès en cas d'utilisation de ce traitement antipaludéen chez des patients atteints par le COVID-19, ont retiré leur signature à cet article en raison de doutes sur les données utilisées. Ces auteurs déclarent que Surgisphere, l'entreprise ayant fourni ces données, n'avait pas fourni l'ensemble des données permettant un examen indépendant et qu'ils "ne peuvent plus se porter garants de la véracité des sources primaires de données". A la suite de la publication de cette étude en mai, l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) avait suspendu ses essais sur l'hydroxychloroquine comme traitement potentiel contre le nouveau coronavirus. Elle a annoncé mercredi qu'elle allait les reprendre. En France, le gouvernement a pour sa part interdit fin mai l'utilisation de l'hydroxychloroquine chez les patients atteints par le COVID-19. (Michael Erman version française Bertrand Boucey)

