Des associations néerlandaises demandent au tribunal d'interdire la vente des lunettes connectées de Meta pour des raisons liées à la protection de la vie privée

Des associations néerlandaises de défense des consommateurs et des droits numériques ont demandé jeudi à un tribunal de suspendre les ventes aux Pays-Bas des lunettes connectées " META.O " de Meta, dotées d’une intelligence artificielle, arguant qu’elles enfreignent la législation européenne en matière de protection de la vie privée en permettant à leurs utilisateurs de filmer des personnes à leur insu.

Bien que sa portée soit limitée aux Pays-Bas, une décision sommaire rendue dans le cadre de l’action civile intentée contre Meta devant le tribunal de grande instance d’Amsterdam pourrait créer un précédent dans un contexte de tollé général croissant, d’interdictions d’accès à certains lieux et d’avertissements réglementaires à travers le monde.

Une décision est attendue au plus tard le 24 décembre.

Les associations de défense des droits, parmi lesquelles figurent la principale association de consommateurs néerlandaise, Consumentenbond, et Offlimits, qui milite contre les abus sexuels en ligne, ont fait valoir que les lunettes développées par Meta et EssilorLuxottica ESLX.PA , propriétaire de Ray-Ban, enfreignent les lois sur la protection de la vie privée et obligent les gens à vivre dans une inquiétude constante dans les lieux publics, ce qui a un effet dissuasif sur la société.

Les plaignants souhaitent que Meta empêche l’utilisation de ses lunettes pour filmer des personnes à leur insu, cesse d’utiliser ces enregistrements pour entraîner des modèles d’IA et suspende les ventes jusqu’à ce que Meta se conforme à la décision. Ils ont réclamé des astreintes de 100 000 € (109 600 dollars) par jour et par défendeur en cas de non-respect, plafonnées à 100 millions d’euros.

L’avocate d’Offlimits, Karlijn Han, a déclaré que ces lunettes étaient utilisées pour ce qu’elle a qualifié devant le tribunal de "photos prises à l’insu des personnes". "Des enregistrements clandestins sont sans aucun doute également réalisés pendant les examens, dans les vestiaires, dans les piscines, dans les chambres d’hôtel et les hôpitaux, mais aussi dans les aires de jeux et sur les plages," a-t-elle déclaré dans son exposé introductif. "Chaque atteinte à la vie privée est pire que la précédente."

META NIENT QUE LES IMAGES SOIENT UTILISÉES POUR ENTRAÎNER L'IA

L’avocat de Meta, Bastiaan Kemp, a déclaré que le tribunal devrait rejeter la plainte. Il a affirmé que les mesures exigées porteraient préjudice aux utilisateurs légitimes, nuiraient à la position concurrentielle de Meta et équivaudraient à un rappel de produit sans pour autant résoudre les préoccupations concernant des appareils similaires.

"Les fournisseurs de produits ne peuvent être tenus pour responsables de chaque cas d’utilisation abusive délibérée," a-t-il déclaré à la cour. Il a ajouté qu’un voyant d’enregistrement situé sur la monture permettait de voir clairement quand les lunettes étaient utilisées pour enregistrer.

Il a également réfuté les allégations formulées devant le tribunal par l’avocat de Consumentenbond, selon lesquelles Meta traiterait en Europe les images enregistrées par les lunettes connectées ou les utiliserait pour entraîner des modèles d’IA, en violation de la législation européenne. Meta et son partenaire de fabrication EssilorLuxottica ont vendu plus de 7 millions de paires de lunettes connectées en 2025, soit environ 80 % du marché mondial.

Un avocat d’EssilorLuxottica a fait valoir que son client ne traitait pas les images et n’y avait pas accès, et qu’une interdiction de vente serait disproportionnée et inefficace compte tenu de la disponibilité de produits similaires proposés par d’autres fabricants.

LA CONTROVERSE S'ÉTEND À L'ÉCHELLE MONDIALE

Des restrictions proposées en Australie et en Norvège aux interdictions prononcées par les tribunaux d’Angleterre, du Pays de Galles et de l’État de New York, les gouvernements et les autorités judiciaires cherchent de plus en plus à empêcher les enregistrements clandestins et à protéger les informations sensibles. Les exploitants de salles de cinéma au Royaume-Uni mettent également en place des restrictions pour des raisons liées à la vie privée et au piratage de films.

La fédération nationale allemande des consommateurs a annoncé mardi qu’elle allait intenter une action en justice contre Meta et Ray-Ban pour violation présumée de la vie privée, arguant que ces lunettes rendent pratiquement impossible pour les consommateurs de se conformer aux règles européennes en matière de protection des données lorsqu’ils les utilisent en public.

Le Comité européen de la protection des données avait averti en octobre que les lunettes connectées soulevaient de graves préoccupations en matière de vie privée et avait appelé à la mise en place de garanties plus strictes.

L’autorité néerlandaise de protection de la vie privée (AP) a conseillé ce mois-ci aux consommateurs de ne pas acheter les lunettes connectées , estimant qu’elles présentaient un danger tant pour les utilisateurs que pour les personnes présentes. En octobre, la chaîne de magasins néerlandaise Hans Anders a suspendu la vente des lunettes connectées Ray-Ban de Meta aux Pays-Bas et en Belgique.

Meta fait également l’objet de projets de recours collectifs aux États-Unis concernant un partage présumé abusif d’images privées capturées par ces lunettes.

(1 dollar = 0,9124 euro)