Des analystes s'expriment sur l'impact sur le marché du retour de Huang à la tête de Nvidia

Les valeurs technologiques ont entraîné mardi une forte hausse des marchés boursiers asiatiques après que Nvidia NVDA.O a annoncé la réintégration de Jensen Huang au poste de directeur général, le conseil d’administration ayant déclaré qu’il ne représentait pas un risque pour la sécurité nationale.

L'indice de référence japonais Nikkei .N225 , qui a rouvert lundi après un jour férié, a bondi de près de 5 %, tandis que le KOSPI sud-coréen .KS11 s'est envolé de 7,4 % et que les actions taïwanaises .TWII ont bondi de 9 %.

Voici ce qu’en disent certains acteurs du marché:

YUGO TSUBOI, STRATÈGE EN CHEF CHEZ DAIWA SECURITIES, TOKYO

“ Le marché a fortement progressé aujourd’hui, les investisseurs ayant racheté des actions pour liquider leurs positions courtes. Des problèmes fondamentaux persistent, notamment les incertitudes liées à la réglementation concernant la construction de centres de données. Jensen Huang devra témoigner devant le Congrès américain et il faudra voir s’il parviendra à s’en sortir. ”

TAPAS STRICKLAND, STRATÈGE EN CHEF DES MARCHÉS CHEZ MOOMOO ANZ, SYDNEY

“ Cela pourrait marquer un tournant pour les valeurs de l’IA, même si Nvidia doit faire face à deux obstacles majeurs. Huang commencera à témoigner devant le Congrès américain le 3 décembre, et les contrôles à l’exportation des puces se durcissent, des rumeurs faisant état d’une procédure accélérée au Congrès pour adopter un projet de loi sur ce sujet le mois prochain. Mais si Huang reste en poste et parvient à apaiser les inquiétudes, les acheteurs devraient continuer à revenir vers Nvidia, d’autant plus que le titre reste 32 % en dessous de son plus haut niveau d’octobre.

“ Pour que la reprise s’inscrive dans la durée, la pérennité des achats constituera le véritable test. Le sentiment s’est redressé, mais deux forces majeures pèsent encore: les investisseurs devraient rester attentifs à la décision de la Réserve fédérale américaine sur les taux début décembre et, avec des taux élevés et le rendement des bons du Trésor à 10 ans proche de 4,93 %, le marché doit prouver que les dépenses liées à l’IA génèrent des bénéfices et des flux de trésorerie durables. ”

LEE KYOUNG-MIN, ANALYSTE, DAISHIN SECURITIES, SÉOUL

“ Nvidia apporte à des clients tels qu’OpenAI, Anthropic, CoreWeave et Meta 55 milliards de dollars d’investissements en fonds propres et 111,3 milliards de dollars de garanties, et ces clients utilisent ces capitaux pour acheter les GPU de Nvidia. Nvidia signe ensuite à nouveau des contrats d’achat pluriannuels d’une valeur de 390 milliards de dollars avec des fournisseurs de mémoire, sur la base de cette demande.

“ L’argent et les commandes gravitent autour de Nvidia, et c’est Jensen Huang qui a, en réalité, garanti ces engagements. C’est pourquoi le vide au sommet a fait chuter le cours de l’action, même si les résultats financiers n’ont pas été affectés.

“ Les hauts responsables du gouvernement américain ayant conclu qu’il n’y avait aucun risque pour la sécurité nationale et le président Trump ayant publiquement soutenu son retour, les risques politiques, bien que peu probables mais à fort impact, sont également réduits. Le processus consistant à transformer l’inquiétude en espoir ne s’achèvera pas d’un seul coup, mais un tournant a été amorcé. ”

HAN JI-YOUNG, ANALYSTE, KIWOOM SECURITIES, SÉOUL

“ Le retour de Jensen Huang semble avoir fait plus que simplement atténuer le risque lié au directeur général; il a apaisé l’inquiétude des investisseurs concernant l’écosystème de l’IA. Toutefois, des enquêtes indépendantes et des enquêtes gouvernementales porteront sur Jensen Huang jusqu’au début du mois de décembre, ce qui pourrait susciter une certaine agitation au cours de ce processus.

“ Il est également difficile d’affirmer que les incertitudes fondamentales qui ont déclenché la correction du marché depuis octobre — telles que les inquiétudes concernant la rentabilité des investissements dans l’IA, la réglementation des centres de données par les démocrates et les craintes liées au ralentissement du cycle des mémoires — sont clairement résolues. ”

HUH JAE-HWAN, ANALYSTE, EUGENE INVESTMENT SECURITIES, SÉOUL

“ Le retour de Jensen Huang intervient à un moment charnière pour le secteur des puces électroniques et l’écosystème de l’IA, alors que la question se pose de savoir s’il y aura un ralentissement ou un effondrement du secteur de l’IA. Contrairement au cours de l’action Nvidia, les primes des CDS n’ont pas encore retrouvé leurs niveaux de fin octobre, avant les élections de mi-mandat aux États-Unis.

“ Les craintes d’un effondrement du secteur de l’IA s’atténuent, mais il faudra probablement encore du temps pour que les actions des semi-conducteurs retrouvent leurs plus hauts antérieurs. ”

DILIN WU, STRATÈGE DE RECHERCHE CHEZ PEPPERSTONE, MELBOURNE

“ Le retour de Huang a d’importantes implications structurelles pour l’Asie, et l’impact n’est pas uniforme.

“ En tant que principal partenaire de fabrication de Nvidia, TSMC bénéficie d’une plus grande certitude quant à la visibilité des commandes et à la pérennité de sa relation à long terme avec Nvidia.

“ L’amélioration du sentiment à l’égard des fabricants sud-coréens de puces mémoire est bien réelle, mais il convient de replacer la situation fondamentale dans son contexte. Le retour de Huang n’atténue pas directement la pression concurrentielle à laquelle sont confrontés SK Hynix et Samsung de la part d’entreprises telles que la société chinoise CXMT. Les progrès de la Chine en matière de technologie DRAM constituent une réalité objective, et le regain d’intérêt des acheteurs est davantage motivé par une amélioration du sentiment que par une quelconque amélioration des fondamentaux.

“ De plus, cette réintégration soutenue par la Maison Blanche lie de fait davantage Nvidia au cadre de sécurité nationale américain. Cela pourrait se traduire par une application plus stricte des contrôles à l’exportation via les marchés intermédiaires d’Asie du Sud-Est. ”