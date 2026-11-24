Des analystes s'expriment sur l'impact sur le marché du retour de Huang à la tête de Nvidia

Les valeurs technologiques ont entraîné une forte hausse des marchés boursiers asiatiques mardi après que Nvidia NVDA.O a annoncé la réintégration de Jensen Huang au poste de directeur général, le conseil d’administration ayant déclaré qu’il ne représentait pas un risque pour la sécurité nationale.

L'indice des valeurs taïwanaises .TWII a bondi de 9 %, le KOSPI sud-coréen .KS11 a grimpé de 7,4 % et l'indice de référence japonais Nikkei .N225 , qui a rouvert après un jour férié lundi, a enregistré une hausse pouvant atteindre 5 %.

Voici ce qu’en disent les acteurs du marché:

WU ZHOU, GESTIONNAIRE DE FONDS CHEZ SHENZHEN DEYUAN INVESTMENT, SHENZHEN

“Fondamentalement, cela démontre que l’influence de Jensen Huang sur Nvidia, et même sur l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement américaine en IA, est désormais suffisamment forte pour influencer les cours du marché.

“Le retour de Jensen Huang à la tête de Nvidia contribuera à restaurer la confiance dans le récit d’investissement lié à l’IA. Le secteur était déjà fortement survendu, avec un sentiment à des niveaux extrêmement pessimistes, ce qui fait de cette nouvelle un catalyseur de rebond.”

ZENG WENKAI, DIRECTEUR DES INVESTISSEMENTS, SHENGQI CAPITAL, HONG KONG

“Je pense que la vague de ventes à court terme est terminée et que nous avons très probablement atteint un plancher à court terme, en particulier pour la chaîne d’approvisionnement de l’IA à Taïwan, en Corée du Sud et au Japon. À moyen terme, les résultats trimestriels des fournisseurs de services cloud américains, qui seront publiés dans deux mois, seront très, très importants — notamment pour savoir s’ils maintiennent leurs prévisions antérieures en matière de dépenses d’investissement.”

CHARU CHANANA, STRATÈGE EN CHEF DES INVESTISSEMENTS, SAXO, SINGAPOUR

“Taïwan est sans doute le principal bénéficiaire, compte tenu du rôle central de TSMC dans la production de puces de Nvidia et de l’écosystème plus large des fournisseurs de semi-conducteurs. Les géants sud-coréens de la mémoire, SK Hynix et Samsung, devraient également en bénéficier à mesure que la confiance dans la demande d’infrastructures d’IA se redresse.

“Pour la Chine, la situation est plus complexe. Le retour de Huang pourrait raviver l’espoir d’une approche plus pragmatique des relations technologiques entre les États-Unis et la Chine, notamment compte tenu de son plaidoyer antérieur en faveur de l’accès au marché chinois.”

JERRY YANG, GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE, QUINTORB CAPITAL, SINGAPOUR

“Le retour de Jensen nous conforte dans l’idée que Nvidia continuera à améliorer les spécifications à chaque nouvelle plateforme d’IA. C’est particulièrement positif pour les entreprises américaines et taïwanaises de la chaîne d’approvisionnement IA de Nvidia qui travaillent sur des systèmes de refroidissement avancés et des optiques co-emballées (CPO).

“La plupart des spécifications pour 2027 étant déjà fixées, je pense que les avantages les plus importants se concrétiseront en 2028.”

ZENG WANPING, GESTIONNAIRE DU FONDS BEIJING MONOLITH FUND MANAGEMENT, À PÉKIN

“Le retour de Jensen Huang profitera aux actions chinoises de sa chaîne d’approvisionnement. Mais les États-Unis ne vont pas assouplir leurs contrôles sur les puces à l’encontre de la Chine.”

BARRY HUANG, PRÉSIDENT DE FIRST CAPITAL MANAGEMENT, À TAIPEI

“Il faut toutefois rester attentif à l’impact que pourrait avoir l’audition de Jensen Huang devant le Congrès début décembre sur le sentiment du marché, ainsi qu’à l’orientation politique concernant les centres de données d’IA une fois que les nouveaux gouverneurs des États américains auront pris leurs fonctions l’année prochaine.

“À court terme, les actions taïwanaises reviendront progressivement à leurs fondamentaux, et l’indice pourrait bien s’attaquer à la fourchette comprise entre 44 000 et 46 000.”

TAPAS STRICKLAND, STRATÈGE EN CHEF DES MARCHÉS CHEZ MOOMOO ANZ, SYDNEY

“Cela pourrait marquer un tournant pour les valeurs liées à l’IA, même si Nvidia doit faire face à deux obstacles majeurs. Huang commencera à témoigner devant le Congrès américain le 3 décembre, et les contrôles à l’exportation des puces se durcissent, des rumeurs faisant état d’une procédure accélérée au Congrès pour adopter un projet de loi sur ce sujet le mois prochain. Mais si Huang reste en poste et parvient à apaiser les inquiétudes, les acheteurs devraient continuer à revenir vers Nvidia, d’autant plus que le titre reste 32 % en deçà de son plus haut niveau d’octobre.”

HAN JI-YOUNG, ANALYSTE CHEZ KIWOOM SECURITIES, SÉOUL

“Le retour de Jensen Huang semble avoir fait plus que simplement atténuer le risque lié au directeur général; il a apaisé l’inquiétude des investisseurs concernant l’écosystème de l’IA. Néanmoins, des enquêtes indépendantes et des enquêtes gouvernementales porteront sur Jensen Huang jusqu’au début du mois de décembre, ce qui pourrait susciter une certaine agitation au cours de ce processus.”

HUH JAE-HWAN, ANALYSTE, EUGENE INVESTMENT SECURITIES, SÉOUL

“Le retour de Jensen Huang intervient à un moment charnière pour le secteur des puces électroniques et l’écosystème de l’IA, alors que la question se pose de savoir s’il y aura un ralentissement ou un effondrement de l’IA. Contrairement au cours de l’action Nvidia, les primes des CDS n’ont pas encore retrouvé leurs niveaux de fin octobre, avant les élections de mi-mandat aux États-Unis.”

DILIN WU, STRATÈGE DE RECHERCHE CHEZ PEPPERSTONE, MELBOURNE

“En tant que principal partenaire de fabrication de Nvidia, TSMC bénéficie d’une plus grande certitude quant à la visibilité des commandes et à la pérennité de sa relation à long terme avec Nvidia.

“L’amélioration du sentiment à l’égard des fabricants sud-coréens de puces mémoire est réelle, mais il faut replacer la situation fondamentale dans son contexte. Le retour de Huang n’atténue pas directement la pression concurrentielle à laquelle sont confrontés SK Hynix et Samsung de la part d’entreprises telles que la société chinoise CXMT.”