Derrière l'essor de l'industrie textile au Bangladesh, les travailleurs réduisent leurs dépenses alimentaires et de santé face à des salaires insuffisants

Chaque jour, avant l’aube, Shilpi Khatun, ouvrière dans le secteur textile, cuisine sur un fourneau en terre cuite alimenté au bois, car sa famille n’a pas les moyens d’acheter du gaz, avant de se rendre à l’usine de Gazipur, un pôle industriel situé à la périphérie de Dacca.

Cette jeune femme de 27 ans est l’unique source de revenus d’un foyer où son mari est au chômage et où ses parents et beaux-parents dépendent de son salaire.

La hausse des prix empêche Shilpi Khatun de subvenir à ses besoins essentiels, malgré cinq ans d’expérience dans l’industrie textile. Une frustration partagée par des milliers d’ouvriers du textile bangladais qui ont organisé des manifestations la semaine dernière pour réclamer que le salaire mensuel minimum passe de 12 500 takas à 30 000 takas (242,82 $).

“Tout coûte plus cher maintenant. Le loyer a doublé, la nourriture est plus chère et tout ce que je gagne disparaît avant la fin du mois”, a déclaré Khatun alors qu’elle cueillait des légumes verts à feuilles devant chez elle pour les manger avec du riz au déjeuner.

LA PRESSION SUR LES SALAIRES S'ACCENTUE

Les troubles de la semaine dernière, dont certains ont été violents, ont contraint des centaines d’usines à fermer alors que les travailleurs organisaient des manifestations et entraient en confrontation avec la police, qui a utilisé des gaz lacrymogènes et des grenades assourdissantes pour disperser les manifestants.

La commission salariale du gouvernement a convenu le 4 novembre de mettre en œuvre une grille salariale révisée à partir de décembre, les travailleurs devant percevoir leur premier salaire selon cette nouvelle grille en janvier, mais elle n’a pas encore déterminé l’ampleur de l’augmentation.

Les faibles coûts de main-d’œuvre ont contribué à faire du Bangladesh le deuxième exportateur mondial de vêtements après la Chine et une base de production privilégiée pour des marques mondiales telles que H&M HMb.ST , Zara ITX.MC , Gap GAP.N , Primark ABF.L et Walmart WMT.O . Ce secteur génère plus de 80 % des recettes d’exportation du pays et emploie plus de 4 millions de personnes.

Les fabricants affirment toutefois qu’une forte augmentation des salaires éroderait l’avantage concurrentiel du Bangladesh en termes de coûts par rapport à des concurrents tels que l’Inde et le Vietnam, et réduirait encore davantage les marges déjà sous pression en raison de la hausse des coûts énergétiques.

Les travailleurs perçoivent également une augmentation annuelle de 9 % et deux primes de fête en plus de leur salaire de base, précisent les fabricants, qui font valoir que la marge de manœuvre pour des hausses salariales substantielles est limitée.

LES TRAVAILLEURS FONT DES CHOIX DIFFICILES Des travailleuses comme Khatun affirment que l’augmentation salariale n’a pas suivi la hausse des prix, ce qui les oblige à faire des choix difficiles concernant leurs dépenses quotidiennes.

Les jours les plus difficiles, la famille de Khatun survit grâce à du riz soufflé, a-t-elle déclaré. Assise dans la petite pièce en tôle qu’elle partage avec son mari, elle a expliqué qu’elle n’avait pas consulté de médecin depuis trois ans, malgré l’aggravation de ses problèmes de santé.

Son salaire a légèrement augmenté au cours des cinq dernières années, mais pas suffisamment pour compenser la hausse des coûts. Elle gagne désormais 13 500 takas (108 $), contre 9 000 takas à ses débuts. Avec les heures supplémentaires, elle gagne environ 16 000 takas, mais cet argent lui suffit rarement jusqu’au prochain jour de paie, a-t-elle déclaré.

Le Bangladesh est confronté depuis 2022 à une pression prolongée sur le coût de la vie, avec une inflation moyenne avoisinant les 9 %. Les prix des denrées alimentaires ont initialement été le moteur de cette flambée, mais les coûts des produits non alimentaires sont restés élevés.

“Je réfléchis à deux fois avant d’acheter quoi que ce soit, même de la nourriture”, explique Roksana Parveen, une couturière de 29 ans travaillant dans une usine d’Ashulia, dans la banlieue de Dacca. “Je sais que mes filles devraient mieux se nourrir, mais je n’en ai tout simplement pas les moyens.”

Roksana Parveen et ses deux filles se nourrissent souvent de peu plus que du riz et des légumes, la viande et le poisson étant devenus des produits de luxe hors de leur portée. Pour réduire les dépenses, l’une de ses filles a dû abandonner l’école.