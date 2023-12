Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Derichebourg: vise un EBITDA de plus de 350 ME sur 2023-2024 information fournie par Cercle Finance • 06/12/2023 à 18:19









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires consolidé de l'exercice s'élève à 3,6 milliards d'euros, en baisse de 16,7 % par rapport au chiffre d'affaires de l'exercice précédent.



' Cette diminution provient principalement de la division Recyclage (-17,8 %), partiellement compensée par une augmentation du chiffre d'affaires de l'activité Services aux Collectivités (+10,9 %) ' indique le groupe.



L'EBITDA courant de l'exercice s'élève à 334,8 ME, en baisse de 27,1 % par rapport à l'an passé. Le résultat opérationnel courant s'élève à 184,9 ME, en repli de 43,6 % par rapport à l'an passé.



Le résultat net des activités poursuivies s'élève à 131,8 ME, en baisse de 40 % par rapport à l'an passé.



Le Groupe se fixe pour objectif de dégager un EBITDA courant supérieur à 350 ME pour l'exercice 2023-2024, et un montant d'investissements corporels inférieur à 50 % de l'EBITDA courant.





