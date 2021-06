DERICHEBOURG vise un chiffre d'affaires de 3,88 milliards d'euros avec Ecore

AOF - EN SAVOIR PLUS

Le ratio de levier (Endettement net/ EBITDA courant ajusté sur 12 mois au 31 mars 2021) serait de 2,2, et la marge de liquidité de Derichebourg après mise en place du financement de l'acquisition et après réalisation de l'acquisition demeurerait supérieure à 500 millions d'euros.

Le groupe prévoit de réinvestir une part significative de ces synergies attendues dans des projets d'investissements ayant un impact environnemental positif et une logique économique, cela étant rendu possible grâce à un meilleur maillage territorial.

(AOF) - Derichebourg a déposé auprès de l'AMF un amendement à son document d'enregistrement universel qui comprend, entre autres, des informations relatives à l'acquisition précédemment annoncée de 100 % du capital de Groupe Ecore Holding S.A.S. (avec ses filiales, « Ecore ») par sa filiale Derichebourg Environnement. une fois l'acquisition réalisée, et sous réserve des éventuels engagements qui pourraient être négociés avec les autorités en charge du contrôle des concentrations, le nouvel ensemble réaliserait un chiffre d'affaires pro forma de 3,88 milliards d'euros.

