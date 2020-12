Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Derichebourg : un broker passe à l'achat, le titre s'envole Cercle Finance • 04/12/2020 à 17:29









(CercleFinance.com) - L'action Derichebourg gagne plus de 24% à Paris, alors qu'Oddo a révisé ce matin sa recommandation sur le titre, passant de 'neutre' à 'achat' et relevé son objectif de cours à 4,7 euros, contre 2,8 euros Derichebourg a réalisé 'de bonnes performances malgré le contexte', estime Oddo qui a aussi révisé à la hausse ses estimations d'EBITDA (+15% à 212 ME) et de ROC (+34% à 90 ME).

Valeurs associées DERICHEBOURG Euronext Paris +24.23%