Derichebourg suspendu en attendant Ecore information fournie par AOF • 17/12/2021 à 09:55



(AOF) - Derichebourg a demandé à Euronext de suspendre la cotation de son titre à compter de l’ouverture du marché aujourd’hui, et dans l’attente d’un communiqué. La commission européenne devait donner au plus tard hier son autorisation, ou pas, au rachat d'Ecore. Début mars, le spécialiste français du recyclage et des services aux entreprises avait annoncé son projet de rachat de son concurrent implanté au Luxembourg, Ecore, qui détient notamment Guy Dauphin Environnement (GDE).



Cette opération doit entraîner un changement significatif de la taille du groupe puisque, seul, GDE traitait plus de 3,7 millions de tonnes de matériaux en 2017 pour un chiffre d'affaires d'1,2 milliard d'euros (contre 4,2 millions de tonnes de métaux et 1,9 milliard d'euros pour le pôle Environnement de DBG en 2016/17).



Le marché avait salué cette opération, Derichebourg ayant démontré historiquement sa capacité à intégrer de façon relutive tous types d'acquisition.







