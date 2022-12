Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Derichebourg : s'envole de +15% vers 6,00E information fournie par Cercle Finance • 08/12/2022 à 15:10









(CercleFinance.com) - Avec des résultats revus à la hausse, Derichebourg s'envole de +15% vers 6,00E et comble le 'gap' des 5,90E du 26 août: le test des 6E pourrait s'avérer décisif car un franchissement libèrerait un potentiel de +10% supplémentaires vers 6,60E (zénith du 16 et 17 août).





Valeurs associées DERICHEBOURG Euronext Paris +4.59%