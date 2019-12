Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Derichebourg : retenu pour un centre de tri à Angers Cercle Finance • 16/12/2019 à 18:34









(CercleFinance.com) - Le groupe Derichebourg annonce ce soir que la SPL Anjou Trivalor lui a confié la conception, la construction, l'exploitation et la maintenance du futur centre de tri de Saint Barthélemy d'Anjou, situé à proximité d'Angers. 'Ce centre de tri traitera les déchets ménagers issus des collectes sélectives de 600.000 habitants, soit 289 communes du Maine et Loire. D'un montant total de 48 millions d'euros et d'une durée de 8 ans (dont 2 ans de travaux), ce contrat prévoit la construction et l'exploitation d'un site dont la capacité de traitement sera de 35.000 tonnes par an', indique le groupe. Derichebourg Environnement débutera les travaux à partir de janvier 2020, et pour une durée de 2 ans.

