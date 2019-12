DERICHEBOURG : résultats annuels en berne

(AOF) - Sur l'exercice 2018-2019, clos fin septembre, Derichebourg a réalisé un bénéfice net de 55,6 millions d'euros, en repli de 21,8 % et un Ebitda courant de 191,2 millions d'euros, en repli de 5,4 %. Il a représenté 7,1 % des revenus contre 6,9 %, un an plus tôt. L'activité Services à l'Environnement qui subit le contexte géopolitique a vu son Ebitda courant reculer de 6,4 % à 162,1 millions d'euros tandis que celui de l'activité Multiservices est quasi-stable à 33,2 millions d'euros.

Derichebourg souligne que la résistance de l'Ebitda courant a été supérieure aux attentes.

Le chiffre d'affaires s'élève à 2,7 milliards d'euros, en diminution de 7,4 %. L'activité Services à l'Environnement recule de 12,7 % et l'activité Multiservices progresse de 6,9 %.

S'agissant de ses perspectives, Derichebourg indique que l'activité de la branche Multiservices devrait poursuivre sa croissance au cours de l'exercice 2019-2020, tant en chiffre d'affaires qu'en profitabilité, notamment sous l'effet en année pleine des acquisitions réalisées au cours de l'exercice précédent.

Concernant les Services à l'Environnement, l'activité recyclage des deux premiers mois de l'exercice 2019-2020 est relativement calme au niveau des volumes. Les prix des différents produits traités par le groupe remontent par rapport au point bas d'octobre 2019.