Derichebourg: résultat net de 32,3 ME au 1er semestre

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires consolidé s'élève à 1,733 milliards d'euros sur le premier semestre, en baisse de 4,9% par rapport au chiffre d'affaires de l'exercice précédent. Cette diminution provient principalement de la division Recyclage (-5,5%), partiellement compensée par une augmentation du chiffre d'affaires de l'activité Services aux Collectivités (+7,8%).



L'EBITDA courant du premier semestre s'élève à 142,0 ME, en retrait de 20,8% par rapport à l'an passé. Le résultat opérationnel courant s'élève à 65 ME, en repli de 38,8% par rapport au premier semestre de l'an passé. Le résultat avant impôt s'élève à 48,1 ME, en diminution de 51 % par rapport à l'an passé.



Le résultat net de l'ensemble consolidé est de 32,3 ME pour le premier semestre de l'exercice 2023-2024, en baisse de 55,2% par rapport à l'an passé.



' Un objectif d'EBITDA courant compris entre 300 ME et 310 ME en fin d'année apparaît réaliste en l'état actuel de la conjoncture. Retraité des effets négatifs du 1er semestre, il serait de 315 ME à 330 ME ' indique le groupe.





