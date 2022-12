Derichebourg: résultat net de 237,6 ME (+36,5%) information fournie par Cercle Finance • 07/12/2022 à 17:57

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires s'élève à 5,3 milliards d'euros sur l'exercice 2021-2022, en croissance de 45,9% par rapport à l'exercice précédent. L'activité Services à l'Environnement progresse de 57,9% et l'activité Multiservices de 7,9%.



L'EBITDA atteint 510,1 ME et représente 9,7% du chiffre d'affaires. La contribution estimée d'Ecore est de 115 ME depuis son acquisition. En considérant une consolidation d'Ecore sur 12 mois, l'EBITDA courant aurait été de 535 ME.



Le résultat opérationnel est de 344,5 ME, en hausse de 31,1%. Le résultat net revenant aux actionnaires est de 237,6 ME, en progression de 36,5% par rapport à l'an passé.