Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Derichebourg : résultat net de 174 ME sur l'exercice information fournie par Cercle Finance • 07/12/2021 à 17:59









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires s'élève à 3,6 milliards d'euros sur l'exercice 2020-2021, en croissance de 46,8% par rapport à l'exercice précédent. L'activité Services à l'Environnement progresse de 68,6% et l'activité Multiservices de 4,2%. L'EBITDA du Groupe augmente de 207,3 ME (114,6%) à 388,2 ME. ' Toutes les activités du Groupe voient leur EBITDA progresser ' précise la direction. Le résultat net revenant aux actionnaires est de 174 ME, en hausse de 716,1% par rapport à l'an passé.

Valeurs associées DERICHEBOURG Euronext Paris +3.92%