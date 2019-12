Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Derichebourg : résultat en hausse de 4,4% sur l'exercice Cercle Finance • 04/12/2019 à 18:04









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires s'élève à 2,7 milliards d'euros sur l'exercice 2018-2019, en baisse de 7,4 % par rapport à l'exercice précédent. L'activité Services à l'Environnement recule de 12,7% et l'activité Multiservices progresse de 6,9%. L'EBITDA courant s'élève à 191,2 ME, en baisse de 5,4% par rapport à celui de l'exercice précédent (202,1 ME). Le résultat opérationnel est très légèrement supérieur à celui de l'exercice précédent (+1,3%) à 97,5 ME. Le résultat avant impôt du groupe est supérieur de 4,4% à 87 ME. Le Président-directeur général a déclaré : ' Nous avons réussi au cours de cette année à concrétiser la perspective de croissance de nos activités de recyclage en Europe. Par ailleurs, année après année, nos activités de services, progressent tant en chiffres qu'en positionnement auprès de nos clients. '

