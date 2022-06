Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Derichebourg: respect des engagements de cessions information fournie par Cercle Finance • 21/06/2022 à 07:46









(CercleFinance.com) - Derichebourg Environnement annonce le respect des engagements pris devant la Commission Européenne dans le cadre de l'acquisition d'Ecore.



Le groupe avoir transmis à la Commission européenne la documentation juridique engageante relative à la cession des huit sites que Derichebourg Environnement s'est engagé à céder.



Le repreneur de ces sites est le groupe Riva, un des leaders européens dans le domaine de la sidérurgie.



Le closing de la transaction est attendu après agrément du groupe Riva par la Commission européenne et autorisation de l'opération de cession par les autorités compétentes.





