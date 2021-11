Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Derichebourg : renoue avec le zénith annuel des 10,5E information fournie par Cercle Finance • 04/11/2021 à 17:46









(CercleFinance.com) - Derichebourg renoue avec les 10,5E, son zénith du 23/et 27/09, et c'est même un nouveau record de clôture à 10,59E: la dernière oscillation entre 9,3 et 10,5E valide un objectif de 11,7E. La valorisation se retrouve d'ores et déjà multiplié par 5 depuis le plancher des 2,1E de la mi-mars 2020... bientôt 'X.6' à 12,6E ?

Valeurs associées DERICHEBOURG Euronext Paris -2.08%