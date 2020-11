Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Derichebourg : remporte le marché de collecte de Caen-la-Mer Cercle Finance • 02/11/2020 à 18:10









(CercleFinance.com) - A compter du 1er avril 2021, Derichebourg Environnement assurera la collecte des déchets ménagers de 207000 habitants répartis sur 39 communes du territoire de la Communauté Urbaine de Caen-la-Mer pour une durée de 7 ans. Le montant total du marché est de 80millions d'euros. Derichebourg Environnement a mis en avant la fiabilité de ses équipes, sa rigueur opérationnelle, le pilotage de proximité et les innovations technologiques permettant une maitrise de l'empreinte carbone. 'Le contrat de Caen-la-Mer est un très beau succès pour l'entreprise, qui a d'ailleurs prévu de dupliquer cette offre à haute performance dans le cadre de nos futurs marchés afin de renforcer sa présence nationale', a commenté Derichebourg.

Valeurs associées DERICHEBOURG Euronext Paris +0.48%