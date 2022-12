Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Derichebourg: protocole signé pour la cession de DMS information fournie par Cercle Finance • 20/12/2022 à 09:27









(CercleFinance.com) - Elior Group annonce la signature d'un protocole aux termes duquel il pourrait acquérir l'activité Derichebourg Multiservices (DMS) en échange d'actions nouvelles Elior au profit de Derichebourg, projet approuvé à l'unanimité par les deux conseils d'administration.



L'opération valorise DMS à 450 millions d'euros en valeur d'entreprise, et serait financée par l'émission d'actions nouvelles d'Elior au profit de Derichebourg, qui porterait ainsi sa participation au capital d'Elior à 48,4% à l'issue du projet.



L'opération est soumise à la satisfaction des conditions suspensives habituelles, dont les approbations par les autorités de la concurrence et une assemblée générale extraordinaire d'Elior. Sa réalisation définitive serait prévue au cours des mois d'avril-mai 2023.





