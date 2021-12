Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Derichebourg : préserve les 9,15E après pullback sous 10,6E information fournie par Cercle Finance • 13/12/2021 à 09:43









(CercleFinance.com) - Derichebourg fait le grand écart en 72H entre les 2 bornes de son canal de consolidation horizontal : le titre préserve les 9,15E après son 5ème pullback sous 10,6E en 10 semaines et se rapproche de la partie médiane de son canal, vers 9,85E... ou plutôt d'un biseau qui s'élargit progressivement depuis la mi-août.





Valeurs associées DERICHEBOURG Euronext Paris +2.08%