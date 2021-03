Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Derichebourg : prépare l'acquisition d'Ecore Cercle Finance • 01/03/2021 à 18:17









(CercleFinance.com) - Derichebourg annonce que sa filiale Derichebourg Environnement a signé avec les actionnaires d'Ecore le contrat en vue de l'acquisition de l'intégralité du capital de Groupe Ecore Holding (Luxembourg). L'opération sera effective après l'obtention de l'autorisation des autorités compétentes en matière de contrôle des concentrations, assure la société.

Valeurs associées DERICHEBOURG Euronext Paris +2.43%